Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Judicializan a hombres que robaban carros de alta gama en Bogotá: vecinos impidieron que huyeran

Judicializan a hombres que robaban carros de alta gama en Bogotá: vecinos impidieron que huyeran

Ambas personas fueron capturadas en flagrancia, mientras llevaban a cabo un hurto en el barrio Ciudad Montes de la localidad de Puente Aranda. Así operaban

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:52 p. m.
Sujeto reveló que mató a su esposa y sus a dos hijas de 5 y 2 años
A los sujetos se les incautó un arma que no podía ser accionaba y la cual, al parecer, usaban exclusivamente para intimidar a sus víctimas. -
Foto: archivo

