Judicializan a hombres que robaban carros de alta gama en Bogotá: vecinos impidieron que huyeran

La Fiscalía General de la Nación anunció en las últimas horas que presentó ante un juez de control de garantías a Arnold García Laverde y a Edwin Alejandro Simbaqueba Mora, presuntos delincuentes que estarían involucrados en el hurto de vehículos en Bogotá, más especialmente en zonas del centro occidente de la capital del país, como la localidad de Puente Aranda.

Ambos procesados fueron capturados "en situación de flagrancia" en el sector de Ciudad Montes, luego de que ambos, al parecer, hubieran llevado a cabo un asalto contra un ciudadano, a quien lo despojaron de su vehículo para posteriormente darse a la fuga.

Según lo dio a conocer el ente acusatorio, un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó a ambas personas el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no fue aceptado. Adicionalmente, los elementos materiales probatorios lograron poner en evidencia de que los dos hombres actualmente procesados habrían aprovechado el momento en el que el sujeto al que le robaron su vehículo ingresaba su camioneta al garaje de su vivienda. En ese momento, ambos señalados ladrones abordaron a su víctima y, entre amenazas, lograron despojarlo de su automóvil.

Aunque ambos delincuentes lograron huir, estos fueron capturados al poco tiempo de acontecidos los hechos gracias a la acción oportuna de las autoridades y de los vecinos que lograron ser testigos de este hecho. Pocos minutos después, el automotor fue recuperado y los hombres puestos a disposición de las autoridades competentes. A las personas se les incautó un arma que, pese a que no era apta para disparar, sí era usada por ambos señalados para intimidar a sus víctimas y facilitar los actos delictivos.



"La acción oportuna de la comunidad y de servidores de la Policía Nacional impidió que huyeran del lugar, recuperando el automotor e incautando un arma no apta para disparar. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación Arnold García Laverde y a Edwin Alejandro Simbaqueba Mora fueron privados de la libertad en establecimiento carcelario", dijo a conocer la Fiscalía.

Este hecho se anuncia en medio de una grave problemática en Bogotá, en la que sus mismos habitantes afirman no sentirse seguros en muchos lugares. De hecho, una reciente encuesta divulgada por la Cámara de Comercio de Bogotá determinó que Transmilenio es uno de los lugares en los que mayor sensación de inseguridad presentan los bogotanos, pues la proporción de ciudadanos que lo consideran inseguro pasó de 67,5% a 70.6% en 2024.

