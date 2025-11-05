En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El drama de familias que recibieron restos equivocados tras el holocausto del Palacio de Justicia

El drama de familias que recibieron restos equivocados tras el holocausto del Palacio de Justicia

La historia de la familia de Emiro Sandoval, uno de los magistrados asesinados durante la toma del Palacio de Justicia, es tan solo una de las muchas de personas que recibieron los restos equivocados de sus seres queridos, víctimas de este holocausto.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
El drama de familias que recibieron restos equivocados tras el holocausto del Palacio de Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad