¿Lloverá hoy en Bogotá? Pronóstico del clima para el miércoles 7 de octubre

La capital colombiana afronta una jornada de contrastes meteorológicos este miércoles 7 de octubre de 2026. Entre lloviznas previstas por franjas, alta nubosidad y ráfagas de viento, las autoridades ambientales explican cómo la compleja geografía andina y el fenómeno de El Niño configuran el tiempo en la ciudad.



Pronóstico del clima en Bogotá hoy

Para este miércoles, los habitantes de Bogotá deben prepararse para una jornada típicamente variable. Los reportes meteorológicos señalan que los termómetros oscilarán entre una temperatura mínima de 10.9°C a 11°C y una máxima estimada entre 19°C y 20°C. A lo largo del día se prevé una probabilidad de lluvia del 55% durante las horas diurnas, acompañada por una densa cobertura nubosa que alcanzará el 91% en el transcurso del día y descenderá levemente al 89% durante la noche.

La humedad relativa promedio se mantendrá elevada, en torno al 95%. Asimismo, a pesar de la densa capa de nubes, se advierte que el índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará un nivel de hasta 8, considerado alto, por lo que la protección solar es indispensable. La distribución de las precipitaciones y los vientos en el transcurso del día será:



Primeras horas de la mañana: Se contemplan lloviznas leves de aproximadamente 1 mm, con una humedad del 95% y vientos ligeros de 4 km/h en dirección este.

Se contemplan lloviznas leves de aproximadamente 1 mm, con una humedad del 95% y vientos ligeros de 4 km/h en dirección este. Media mañana: Se experimentará una tregua temporal sin precipitaciones, registrando una humedad del 88% y vientos suaves de 6 km/h provenientes del este.

Se experimentará una tregua temporal sin precipitaciones, registrando una humedad del 88% y vientos suaves de 6 km/h provenientes del este. Tarde: Reaparecerán las precipitaciones ligeras con acumulados de 1 mm, con vientos que soplarán a 9 km/h desde el sur y ráfagas estimadas de hasta 9.3 km/h.

Reaparecerán las precipitaciones ligeras con acumulados de 1 mm, con vientos que soplarán a 9 km/h desde el sur y ráfagas estimadas de hasta 9.3 km/h. Noche: Hacia el cierre de la jornada aumentará levemente la precipitación, alcanzando lluvias leves de 2 mm, con vientos de 6 km/h del sureste y ráfagas nocturnas cercanas a los 3.7 km/h.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido indica que el jueves 8 de octubre las temperaturas se situarán entre los 10°C y 20°C, con precipitaciones estimadas en 4 mm y vientos de 4 km/h. Para el viernes 9 de octubre, se anticipan valores térmicos entre 11°C y 19°C, manteniendo un volumen similar de lluvias estimado en 4 mm.



¿Por qué llueve en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

Pese a que el país se encuentra bajo el desarrollo del fenómeno de El Niño 2026, la ciudad ha presenciado lluvias y granizadas recientes. Al respecto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) aclaró que Bogotá atraviesa actualmente la transición hacia su segunda temporada habitual de lluvias, por lo que la presencia de El Niño no elimina ni cancela esta temporada invernal, sino que reduce el volumen promedio e intensidad de las precipitaciones.

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Señalaron que durante octubre y parte de noviembre es perfectamente normal experimentar lloviznas continuas, granizadas y vendavales. Por lo que el IDIGER y los servicios de bienestar recomiendan a la ciudadanía adoptar medidas preventivas a la hora de conducir por Bogotá, atravesar calles o puentes peatonales con agua acumulada y no arrojar basuras, escombros ni desperdicios en las calles, sumideros, canales o quebradas, ya que son la causa principal de taponamientos e inundaciones.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co