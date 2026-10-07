Entre alcantarillas y basura: así se ocultaba presunta red expendedora de drogas en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación logró desmantelar a una banda de microtráfico que operaba en Bogotá, escondiendo los estupefacientes en alcantarillas, canecas de basura y chazas de alimentos mientras se hacían pasar por vendedores ambulantes. En el operativo se hicieron efectivas 15 órdenes de captura contra la estructura de 'Hera', como se denominaba la organización delincuencial.



Así descubrieron a banda criminal que operaba en Bogotá

La policía judicial de Bogotá llevó a cabo una investigación contra los integrantes de 'Hera' a través de interceptación de comunicaciones que les permitieron identificar no solo a los individuos, sino también los lugares de la ciudad que eran parte de sus operaciones. De esta manera descubrieron que tres locales comerciales ubicados en los sectores de La Leona y en Los Mártires que servían como fachada para ocultar y almacenar diferentes sustancias.

Hasta estos locales llegaban los expendedores, a quienes se les entregaban las dosis de marihuana, cocaína, bazuco y medicamentos de control especial que luego iban a ser distribuidas por la ciudad, específicamente en sectores como La Estanzuela, Plaza España y Cinco Huecos. Para evitar ser detectados, estos individuos se hacían pasar por vendedores ambulantes y escondían las dosis en alcantarillas, canecas de basura y chazas de alimentos.

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Tras la investigación que permitió identificar a los implicados, se llevó a cabo un operativo coordinado por la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, en coordinación con la Sijín de la Policía, que permitió hacer efectivas 15 órdenes de captura en diferentes diligencias de allanamiento y registro en la ciudad.



¡Locales de repuestos en la Estanzuela eran fachada para vender droga!



Tras seguimientos de la SIJIN, la Policía desarticuló la banda ‘Hera’, dedicada al tráfico de estupefacientes



19 capturas, 17 allanamientos y más de 9.000 dosis incautadas que afectaron sus rentas criminales pic.twitter.com/Lgkf2aOvov — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 7, 2026

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La organización criminal 'Hera', según las autoridades, tenía una jerarquía establecida en la que la dinamizadora de su actividad ilegal era Martha Rocío Socha Romero. A sus órdenes operaban diferentes personas con labores como administradores, distribuidores, expendedores y personas encargadas de alertar sobre la presencia de las autoridades, denominadas ‘campaneros’. Además de la líder, también fueron capturados Óscar Eduardo Pineda Chasma, alias Paisa; Yessica Paola Durán; Brayan Willinton Niño Durán; Mary Luz Durán, alias Mari; y César Estrella Triana, alias Millos, como distribuidores.

Entre los presuntos expendedores se identificaron a Alberto Enrique Pérez Cantillo, Hisbeth Carolina Peraza Castro, Andrea Julieth Reyes Capera, Orlay Hamick Barrero Cancelado, María Fernanda González Páez, Helen Julieth Niño Villar, Luis Felipe Valderrama Méndez, Yeimy Jazmín Soler López y Jarrison Sthuar Aponte Rivas.

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Durante los operativos, según el comunicado de la Fiscalía, las autoridades también incautaron 6.095 gramos de sustancias que dieron positivo para cocaína y sus derivados, y 6.000 gramos de marihuana y sus derivados, cantidades que corresponderían a unas 10.000 dosis de estupefacientes. También decomisaron ocho teléfonos celulares, dos cuadernos con registros de dinero, un libro de contabilidad relacionado con la venta de estupefacientes, una báscula y dinero en efectivo.

Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Por ahora, solo tres mujeres capturadas aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Además, 10 de los investigados fueron enviados a un centro carcelario, mientras que los demás deberán cumplirlas en sus lugares de residencia.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co