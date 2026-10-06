Pico y placa para carros híbridos en Bogotá: Galán aclara exención e impuestos a vehículos

La circulación de carros híbridos en Bogotá y los incentivos para la compra de estos vehículos entraron en el debate público tras las precisiones entregadas por el alcalde Carlos Fernando Galán sobre la normativa de movilidad y el proyecto de reforma tributaria de la capital. En díalogo con Noticias Caracol, el mandatario abordó las inquietudes de los ciudadanos respecto a la permanencia del beneficio que exime a los automóviles híbridos de la restricción de pico y placa.

El beneficio de exención de pico y placa para los vehículos híbridos está garantizado durante la presente administración distrital y se encuentra respaldado en el Plan de Desarrollo hasta el año 2027 . Sin embargo, Galán indicó que la posibilidad de extender esta medida más allá de esa fecha “dependerá de las decisiones del siguiente Gobierno”. El mandatario expuso la necesidad de adelantar un debate sobre la renovación del parque automotor, en el cual se pondere la reducción de emisiones contaminantes junto con el impacto que genera todo vehículo en el flujo vehicular.

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A la par con la discusión sobre la restricción de circulación, el proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo de Bogotá contempla modificaciones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) aplicado a la comercialización de automóviles en los concesionarios. La propuesta busca nivelar la tributación de este sector con el promedio de la actividad comercial en la ciudad, al tiempo que incorpora un esquema de alivios para ciudadanos con multas de tránsito pendientes de pago.



Exención de pico y placa para híbridos y el debate sobre la movilidad en Bogotá

La exención de la medida de pico y placa para los vehículos híbridos constituye uno de los factores determinantes en la decisión de compra de los usuarios en la capital. En la actualidad, la normativa permite que estos automóviles transiten sin las restricciones por días pares e impares que rigen para los vehículos de combustión convencional. El alcalde Galán confirmó que este esquema se mantendrá vigente durante el periodo de su gobierno hasta 2027, conforme a las metas de movilidad establecidas en el marco del Plan de Desarrollo Distrital.



Galán manifestó que la ciudad debe analizar el equilibrio entre incentivar la adopción de tecnologías de menor emisión y gestionar la congestión en las vías. En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que todo automóvil, independientemente de si funciona con tecnología híbrida, eléctrica o gasolina, ocupa espacio en la red vial y contribuye a la intensidad del tráfico urbano.



Ajustes en el impuesto ICA para la venta de vehículos e híbridos

En el ámbito fiscal, el proyecto de reforma tributaria de Bogotá incluye un ajuste en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para la venta de vehículos nuevos en los concesionarios. La tarifa actual para la comercialización de automóviles se ubica en el 6,7 por mil. Con la modificación propuesta, la venta de vehículos eléctricos tendrá una tarifa del 8 por mil, lo que representa un aumento de 1.000 pesos por cada millón de pesos en ingresos de los concesionarios.



En el caso de los vehículos híbridos y de los automóviles convencionales de gasolina, la propuesta contempla un ajuste que equivale a un incremento de entre 3.000 y 4.000 pesos por cada millón de pesos en ventas. Galán aclaró que este ajuste no debe traducirse en un alza directa en el precio final para los compradores de carros híbridos o de gasolina, debido a que las empresas del sector comercializador tienen la facultad legal de deducir el pago del ICA de la base gravable del impuesto sobre la renta.

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La administración distrital justificó la medida al señalar que la venta de automotores registraba una tarifa inferior en comparación con otros sectores del comercio, como la venta de equipos de cómputo. La meta del proyecto es equiparar la tributación de los concesionarios con la media comercial de la ciudad para obtener recursos destinados a proyectos de infraestructura de transporte en la capital.



Descuentos en multas de tránsito y facilidades de pago para deudores

Como complemento a las medidas de movilidad y tributación, la Alcaldía de Bogotá incluyó en el proyecto un paquete de alivios dirigidos a los ciudadanos con deudas pendientes con el distrito. La propuesta concede un descuento del 60% en el valor de las sanciones e intereses para los contribuyentes que se pongan al día con el pago del capital adeudado en impuestos como el de vehículos.

Para acceder a esta rebaja, el ciudadano debe cancelar el 40% restante del valor de la sanción de tránsito. Esta medida busca facilitar el saneamiento de deudas a los propietarios de vehículos y aumentar la recolección de fondos para la financiación de las obras de las líneas del metro de Bogotá.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO