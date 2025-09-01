Abogado de familia de Valeria Afanador anuncia acciones contra colegio: "Investiguen a la rectora"

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó a la Fiscalía General de la Nación los resultados obtenidos en el análisis del cuerpo de la niña Valeria Afanador. El cuerpo de la menor de edad, que estuvo desaparecida durante 18 días, fue encontrado el pasado viernes 29 de agosto en el río Frío del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

La entidad competente entregó entre los detalles, que la muerte de la niña de 10 años se dio "por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias". Asimismo, se encontró que la posible fecha de muerte coincidió con el momento de la desaparición. Por otra parte, Medicina Legal también explicó en sus resultados que "no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes".

Julián Quintana, el abogado de la familia de Valeria Afanador, le dio unas declaraciones Noticias Caracol, en las que fue enfático en decir que a pesar de los resultados de la entidad, las circunstancias en la muerte de la niña indican que hubo la presencia de otra personas. "Recuerden ustedes que dentro las entrevistas forenses hechas a los padres, a la niña no le gustaba el agua, no era exploradora, no salía de un espacio seguro sin autorización de los adultos. Como bien todo el país lo vio en los videos, parece ser que hay una tercera persona detrás de esa reja que le insinúa que salga", dijo.



De acuerdo con el abogado, la Fiscalía dio un resultado científico que es objetivo, "pero eso no quiere decir que no haya un homicidio y no quiere decir que no exista violencia, porque con el solo empujón de una persona al río, sabiendo que no sabe nadar, eso ya es relevante para el derecho penal (...) Dentro del dictamen no se encuentran moretones o fracturas, pero eso no quiere decir que un empujón, que es una violencia, no se configure".

¿Qué sigue en la investigación de la muerte de Valeria Afanador?

Quintana reveló que, por ahora, seguirán en la línea de la Fiscalía esperando nuevos hallazgos en la investigación. "Creo que hay unos avances bien importantes que le corresponderá al ente acusador informar. Sin embargo, nos vamos conformes con esta reunión. Vemos el compromiso de un equipo investigativo, de toda la fuerza científica del CTI. Esperamos que muy pronto tengamos algunos resultados".

El abogado dijo que tienen un plan metodológico por parte de las víctimas. "La primera va a ser, sin duda alguna, la acción civil en relación a la responsabilidad del colegio. La otra la administrativa, la que hemos pedido a las autoridades que el colegio debe estar cerrado: no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución partiendo de hechos muy objetivos. Lo primero, muy vulnerable la estructura frente a la seguridad, segundo que no se respetó lo que dice la norma que dice que debe estar a 50 metros de la ronda del río, el colegio esta dentro de la ronda del río y eso hemos pedido a las autoridades que más temprano que tarde el colegio se cierre. Si se puede, definitivamente.

Desde el punto de vista penal, Quintana dijo que le piden a la Fiscalía que "investigue a la rectora y empleados, porque aquí se configura una omisión profunda".

