Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Abogado de familia de Valeria Afanador anuncia acciones contra colegio: "Investiguen a la rectora"

Abogado de familia de Valeria Afanador anuncia acciones contra colegio: "Investiguen a la rectora"

Este lunes 1 de septiembre se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre los análisis en el cuerpo de la niña Valeria Afanador, desaparecida el pasado 12 de agosto y cuyo cuerpo sin vida fue hallado 18 días después.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:33 p. m.
Abogado de familia de Valeria Afanador anuncia acciones contra colegio: "Investiguen a la rectora"
El abogado Julián Quintana dijo que "la niña no salió sola" tras conocer resultado de Medicina Legal.
Noticias Caracol/Fiscalía