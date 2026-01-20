Menor sancionada por muerte de David Nocua escapó de lugar de aprehención: habló mamá de la víctima

Hay indignación en Bogotá tras conocerse la fuga de la joven que fue sancionada a 7 años en un centro de reclusión para menores de edad por el homicidio de David Nocua, ocurrido el 8 de mayo de 2025. La adolescente estaba bajo cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Fiscalía General de la Nación ya tiene lista la nueva orden de aprehensión contra esta persona, quien fue novia de la víctima.



"¿Están esperando a que nos hagan daño?": mamá de David Nocua

Juliana Monroy, mamá de David Nocua, habló con el medio City Noticias e indicó que se siente “con mucha rabia y con mucha indignación porque tanto que habíamos logrado con que por lo menos se hiciera un poco de justicia, porque ni siquiera se hizo justicia como debería ser, porque siete años no son nada para todo lo que ella le hizo a mi hijo”.

Agregó que la menor que asesinó a su hijo “está ahí campante por acá en la localidad quinta de Usme. ¿La Policía dónde está? ¿La Fiscalía dónde está? ¿Por qué no están haciendo su trabajo, si desde el sábado ella se fugó? Hoy ya estamos a martes. ¿Qué están esperando, que nos hagan daño a nosotros?”.

Finalmente, la mamá de David Nocua hizo un llamado “a las personas que la han visto, con las que se ha contactado, por favor que den esa información a la Policía. No dejen que ella esté por ahí tranquila tras todo lo que le hizo a mi hijo. Ella necesita estar recluida porque ella no es una persona de confiar. Ella es una mala persona”.



Así fue el crimen de David Nocua

Una imagen de cámaras de seguridad muestra los últimos momentos de David Nocua con vida el pasado 8 de mayo. El joven se observa junto a la que sería su exnovia, una joven de 15 años de edad, y a un amigo de la menor, un joven de 14 años. Ese día la víctima al parecer fue citada por su exnovia para lo que sería una tarde de amigos.



Cámaras de seguridad los captó caminando por una calle del barrio Marichuela y más tarde en la noche en un lote baldío en donde habría ocurrido el crimen. El cuerpo del adolescente de 14 años fue hallado a la orilla del río Tunjuelo dos días después del fatídico encuentro con sus amigos, o sea, el 10 de mayo.



La mamá de David dijo en Noticias Caracol que a su hijo “lo encontramos dentro del río y de ahí pues ya lo sacamos y mi hijo estaba ya sin vida. Lo que nosotros creemos es que lo primero lo mataron y después intentaron tirarlo a río para que el río se lo llevara”.

Después de dos semanas del homicidio de David, el CTI de la Fiscalía aprendió en el barrio Santa Fe a la exnovia de Esteban, mientras que el menor que los acompañaba, se entregó a una URI. Este último contó a los investigadores cómo la joven había propiciado el encuentro y posteriormente con un arma cortopunzante le habría propinado varias heridas al menor, ante la negativa de este de volver a tener una relación sentimental con ella. Se conoce que la víctima había decidido terminar esta relación con la menor porque sufría maltrato por parte de la menor.

