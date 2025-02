Ministra de Justicia sobre caso de Epa Colombia: “No tenemos competencia para modificar esa condena”

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló con Noticias Caracol luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara aplicar la ley “que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna”, que cobija a madres cabeza de hogar, refiriéndose al caso de Epa Colombia, condenada por la Corte Suprema de Justicia a más de 5 años de cárcel por los daños que causó en Transmilenio en 2019.

Un juez de ejecución de penas es el competente para modificar pena de Epa Colombia, dice minjusticia

La ministra Buitrago enfatizó en que la sentencia de más de 5 años a la empresaria fue proferida por un juez y “se negó cualquier sustitutivo de prisión”.

En el caso de Epa Colombia, precisó que su defensor es quien debe “realizar cualquier petición al juez de ejecución de penas, que en este momento es el competente, dado que la condena está en firme”.

“Solamente cuando un juez nos ordene alguna sustitución de condena podrá hacerse efectiva”, indicó la ministra, explicando cómo se podría modificar la pena: “Sustitución de prisión intramural por prisión domiciliaria, hay sustitución de prisión para utilización de la ley utilidad pública, la cual es una ley a la que le apuesta muchísimo el Ministerio de Justicia en torno de mujeres marginadas con un tema particular de ser madres cabeza de familia porque da oportunidades para reencontrarse con sus hijos y ser útiles en la sociedad”.

Sin embargo, esta “tiene requisitos que se deben cumplir, exigen que se demuestre la condición de madre cabeza de familia al momento de cometer el hecho, obviamente el tema de la marginalidad. Se hace sobre un catálogo de delitos permitidos, un monto de pena inferior a 8 años, pero debe tener todos los elementos cumplidos”, aclaró.

Esto es, agregó, “que han cometido el delito por marginalidad, indica que hay una relación causal entre el delito cometido y la marginalidad”.

¿Por qué el presidente Petro le pidió a ministra de Justicia intervenir en caso de Epa Colombia?

Buitrago empezó diciendo que desde su cartera “no tenemos posibilidad ni competencia para modificar esa condena”.

Respecto a la solicitud del jefe de Estado, la ministra expresó que “él considera que la ley de utilidad pública se puede solicitar, es su posición, y desde ese punto de vista él no es abogado, es economista”. Añadió que “hay una sensación que lo lleva a hacer esa petición y es el clamor que hace Epa en los medios de comunicación”, pero reiteró que su situación “la define un juez”.

Esto dijo la ministra sobre el delito de terrorismo endilgado a Epa Colombia

Aunque manifestó que “el delito de terrorismo es muy complejo”, en diálogo con Blu Radio manifestó que, "desde el punto de vista de mi percepción, como abogada y litigante, en mi criterio respetuoso de los jueces, no había posibilidad de hablar de terrorismo. Pero yo ahí no me meto porque hay una decisión, yo respeto a los jueces".

"En mi criterio disiento de esa clasificación", sostuvo.

¿A qué ley se refiere el presidente Petro en el caso de Epa Colombia?

El exministro de Justicia Néstor Osuna explicó en Noticias Caracol en qué consiste la ley de utilidad pública, sancionada por el presidente Petro el 8 de marzo de 2023.

“En virtud de esa ley, una mujer que sea cabeza de familia, que haya sido condenada a una pena de prisión no mayor a ocho años y que haya cometido el delito en condiciones de marginalidad puede solicitarle al juez que le cambie la pena de cárcel por trabajos comunitarios, de utilidad común. Por cada cinco horas de trabajo gratuito y a favor de la comunidad que desarrolle, redime una semana de pena”, dijo.

Epa Colombia, si la ley se aplica en su caso, podría “limpiar las estaciones de Transmilenio, ya que fue donde ocurrieron los hechos por los que está condenada, (…) y el resto de tiempo pueda desempeñar una actividad laboral con su trabajo, su empresa y pueda estar con su hija”.

Reiteró, como lo dijo la ministra Buitrago, que "es un juez el que concede el beneficio" de cambiar la condena de la empresaria e influenciadora.