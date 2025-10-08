En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Montallantas suspendido en Suba, señalado colaborador de pinchallantas: cobraban más de $2 millones

Montallantas suspendido en Suba, señalado colaborador de pinchallantas: cobraban más de $2 millones

La Secretaria de Seguridad, en apoyo con la Policía de Bogotá, hicieron el cierre de un establecimiento dedicado al servicio de montallantas que habría realizado cobros excesivos y que sería señalado de colaborar con pinchallantas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Montallantas suspendido en Suba, señalado colaborador de pinchallantas: cobraban más de $2 millones
El establecimiento comercial, dedicado al servicio de montallantas, no cumplía normativa.
Secretaria de Seguridad de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad