Revelan causa de muerte de menor arrollada por taxista ebrio en Bogotá; tenía grave pronóstico

Karol Stepania Arturo Torres, la menor de 15 años que se encontraba en grave estado de salud desde el pasado sábado 8 de noviembre, cuando fue arrollada junto a 10 personas más por un taxi cuyo conductor se encontraba borracho, murió en la tarde de este martes en el hospital Santa Clara de Bogotá. La menor era una de los 4 menores de edad que fueron víctimas de este lamentable hecho y, junto a otro menor de siete años, se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte durante los últimos días.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. dio a conocer que, tras el accidente, la joven víctima de este grave siniestro vial fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Clara, en donde permaneció hasta su deceso. Arturo había llegado en graves condiciones de salud, presentando, según los primeros reportes, indicios de una condición de muerte encefálica.



Así fueron sus últimos días tras accidente con taxista borracho

Stepania llegó con un pronóstico preocupante y con pocas probabilidades de mejora desde que fue internada en el centro médico. Según el reporte presentado por las autoridades a solo 48 horas del accidente, desde el lunes 10 de noviembre la menor estaba "en el proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios de este tipo de condición médica", tal como se informó.

Una muerte encefálica o, como comúnmente se le conoce, muerte cerebral, acorde con bibliografía médica consultada, es descrita como la situación en la que la función cerebral de una persona se ha perdido de forma permanente e irreversible, por lo que el paciente pierde toda capacidad de llevar a cabo funciones vitales por su propia cuenta. Bajo este pronóstico, las personas pierden toda consciencia y la capacidad para pensar, siendo consideradas, prácticamente, personas fallecidas.



Sin embargo, el reporte sobre el deceso de Stepania dado por la Subred citada, establece que la joven falleció a las 4:34 de la tarde debido a un paro cardiorrespiratorio en la unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del centro médico mencionado.



"La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. lamenta el fallecimiento de la menor de 15 años, Karol Stepania Arturo Torres, víctima del siniestro vial en la localidad de San Cristóbal. La menor, que se encontraba recibiendo atención en el Hospital Santa Clara, falleció a las 4:34 p.m. de este 11 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica de la institución, donde el equipo médico aplicó todos los protocolos clínicos y soporte vital establecidos. Desde el Distrito brindamos acompañamiento integral a la familia en este dificil momento y repudiamos los hechos de irresponsabilidad vial", se lee en el comunicado divulgado por la Secretaría de Salud.



Qué se sabe del otro menor que quedó en estado crítico tras el incidente con un taxi en Bogotá

Sobre Martín, menor de siete años que continúa en estado crítico, la entidad aclaró el pasado lunes que se encuentra "recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general". De la misma manera, las autoridades dieron a conocer que la familia de ambos menores está "recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar una atención digna, humana y continua a todo el núcleo familiar. Desde el Distrito reiteramos el llamado a la ciudadanía al cumplimiento de las normas de tránsito para proteger a los usuarios viales más vulnerables y evitar hechos de este tipo".

Ese mismo lunes en el que se divulgó el estado de salud de los dos menores, una pariente de ellos dijo que “en este momento, mis dos sobrinos que son los que más están críticos de salud. Ellos están con un diagnóstico de muerte cerebral. Sin embargo, estamos esperando a que tengan indicios de actividad cerebral”, manifestó la tía de los menores, quien añadió: "tenemos 72 horas para que ellos puedan mostrar mejoría o sino pueden llegar a desconectarlos".

