En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan causa de muerte de menor arrollada por taxista ebrio en Bogotá; tenía grave pronóstico

Revelan causa de muerte de menor arrollada por taxista ebrio en Bogotá; tenía grave pronóstico

La Secretaría de Salud dio a conocer cómo fueron los últimos días de la joven de 15 años que perdió la vida tras permanecer tres días en un centro médico de Bogotá, luego de ser arrollada por un taxi conducido por un hombre en estado de embriaguez.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Tamaño imágenes (1).png
La joven tuvo un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad