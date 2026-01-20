Niña de dos años murió en extrañas circunstancias en jardín infantil en el sur de Bogotá

Una niña de dos años murió en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en el barrio Marruecos, en el sur de Bogotá. Las autoridades investigan este hecho confuso. Por su parte, la directora del jardín le dijo a El ojo de la noche de Noticias Caracol que dispone de todo lo necesario para que se esclarezca la muerte de la menor de edad. Preliminarmente, se cree que la niña broncoaspiró. Los padres de la niña fueron informados en la tarde del lunes que la niña había fallecido, tras ser llevada a un centro médico, pero a donde llegó sin signos vitales.

Cuando se dio a conocer la noticia, otros padres de familia del sector llegaron hasta el jardín infantil. Los padres de familia de varios niños que se encuentran en el jardín protestaron por la muerte de la niña de dos años. "Nos dieron la lamentable noticia de que falleció. Me llaman sobre las 4 de la tarde diciéndome que había sufrido un accidente. Cuando no fue así. La niña llegó al centro médico de Chircales sin signos vitales. No le prestaron la atención de vida y a causa de eso falleció", aseguró el padre de la menor de edad.



"Nos indican de que la niña estaba tomando onces. Un trozo de de lo que estaba comiendo lo ingirió. La niña pues inmediatamente empieza a broncoaspirar, no se le presta la reacción adecuada", agregó el hombre. Para otros padres, sus hijos han sido agredidos. Han resultado con lesiones en sus rostros y sin ninguna explicación.



"Cada que vengo a la visita la encuentro con morados, con aruñones, calva, algo diferente. Todas las visitas tiene algo diferente y no tengo ninguna respuesta. La única respuesta que ellos a mí me dan es que son niños. Es que pelean. Eso es lo único que ellos dicen. Y la niña todos los días con algo diferente", dijo la madre de otros de los niños que se encuentra en el jardín infantil. "En dos visitas que yo he venido, en una tenía la cara mordida y la otra visita, que fue el viernes, la cara negra (...) Que fue otro niño que le pegó", comentó otra madre.

Frente al jardín infantil varias personas que se aglutinaron gritaban "asesinos", que sumado a las graves denuncias que han hecho algunos padres de familia, llevó a que no se permitiera la salida de funcionarios por razones de seguridad. Distintos padres trataron de ingresar al jardín para sacar a sus hijos. Fue necesaria la presencia de varios cuadrantes de la Policía de la localidad Rafael Uribe Uribe. Hasta la madrugada este martes 20 de enero el grupo de padres protestó exigiendo una respuesta clara de las autoridades.

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:



Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.

