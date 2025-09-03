Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / No solo cortes de agua: Bogotá tampoco tendrá luz el miércoles 3 de septiembre en estos barrios

No solo cortes de agua: Bogotá tampoco tendrá luz el miércoles 3 de septiembre en estos barrios

Según la Alcaldía, los cortes de energía en estas zonas de Bogotá se deben a trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de suministro por parte de Enel. Revise si su barrio está en la lista.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 03, 2025 05:51 a. m.
Comparta en:
Cortes de luz en Bogotá
Cortes de luz en Bogotá este miércoles, 3 de septiembre de 2025 -
Imagen de kalhh en Pixabay - Enel