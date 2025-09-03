No solo cortes de agua: Bogotá tampoco tendrá luz el miércoles 3 de septiembre en estos barrios

Bogotá tiene este miércoles 3 de septiembre cortes de agua que afectarán a miles de ciudadanos. A los ya anunciados en varias localidades, se suman cortes de energía eléctrica que impactarán no solo a la capital, sino también a municipios cercanos como Mosquera y Zipaquirá. Para estas suspensiones en el servicio, es clave tener una planificación cuidadosa y una respuesta coordinada de las autoridades.

Los cortes de agua tuvieron lugar hoy a medianoche en varios barrios de Suba, Fontibón y engativá. En cuanto a los cortes de luz, Enel anunció interrupciones en el servicio de energía eléctrica en varias localidades y municipios cercanos. Estas suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de suministro.



Cortes de luz en Bogotá hoy, miércoles 3 de septiembre

Antonio Nariño: barrio La Fraguita, de la carrera 23 a 25 entre calle 1 sur y calle 3 sur. Horario: 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

barrio La Fraguita, de la carrera 23 a 25 entre calle 1 sur y calle 3 sur. Horario: 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Barrios Unidos: barrio Muequeta, de la carrera 21 a 23 entre calle 62 y 64. Horario: 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

barrio Muequeta, de la carrera 21 a 23 entre calle 62 y 64. Horario: 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Chapinero: barrio El Paraíso, de la carrera 0 a 2 entre calle 39 y 41. Horario: 7:45 a. m. a 5:00 p. m.

barrio El Paraíso, de la carrera 0 a 2 entre calle 39 y 41. Horario: 7:45 a. m. a 5:00 p. m. Engativá: barrio Bonanza, de la carrera 70 a 72 entre calle 77 y 80. Horario: 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

barrio Bonanza, de la carrera 70 a 72 entre calle 77 y 80. Horario: 8:30 a. m. a 1:30 p. m. Fontibón: barrio Granjas de Techo, de la carrera 67 a 69 entre calle 12 y 18. Horario: 12:00 a. m. a 6:00 a. m.

barrio Granjas de Techo, de la carrera 67 a 69 entre calle 12 y 18. Horario: 12:00 a. m. a 6:00 a. m. Kennedy: barrio Cooperativa de Sub Oficiales, de la calle 11 a 13 entre carrera 70 a 72. Horario: 8:15 a. m. a 5:30 p. m. También se afectarán Ciudad Kennedy Central y Oriental entre las 6:30 a. m. y las 6:00 p. m.

barrio Cooperativa de Sub Oficiales, de la calle 11 a 13 entre carrera 70 a 72. Horario: 8:15 a. m. a 5:30 p. m. También se afectarán Ciudad Kennedy Central y Oriental entre las 6:30 a. m. y las 6:00 p. m. Los Mártires: barrio Veraguas, de la calle 4 a 6 entre carrera 26 a 28. Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

barrio Veraguas, de la calle 4 a 6 entre carrera 26 a 28. Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. San Cristóbal: barrios Altos del Zipa y Las Brisas. Horarios: 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y 8:00 a. m. a 5:30 p. m., respectivamente.

barrios Altos del Zipa y Las Brisas. Horarios: 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y 8:00 a. m. a 5:30 p. m., respectivamente. Santa Fe: barrio Sagrado Corazón, de la carrera 7 a 14 entre calle 36 a 39. Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Barrio San Bernardino, de la carrera 12 a 14 entre calle 0 a 3. Horario: 12:00 a. m. a 11:59 p. m.

barrio Sagrado Corazón, de la carrera 7 a 14 entre calle 36 a 39. Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Barrio San Bernardino, de la carrera 12 a 14 entre calle 0 a 3. Horario: 12:00 a. m. a 11:59 p. m. Suba: barrios Batán, Las Villas y Niza Norte. Horario: 8:15 a. m. a 5:00 p. m.

barrios Batán, Las Villas y Niza Norte. Horario: 8:15 a. m. a 5:00 p. m. Usaquén: barrios Tibabita Rural, Torca Rural II, La Calleja y Santa Bárbara Occidental. Horarios entre 6:30 a. m. y 11:59 p. m., según el sector.

Municipios de Cundinamarca con cortes de luz

Mosquera: vereda Balsillas. Horario: 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

vereda Balsillas. Horario: 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Zipaquirá: De la calle 9 a 11 entre carrera 10 a 12. Horario: 8:00 a. m. a 5:45 p. m.

Recomendaciones durante los cortes de luz

Desconectar electrodomésticos durante el corte para evitar daños por intermitencias.

Organizar actividades teniendo en cuenta los horarios de suspensión.

Evitar abrir la nevera repetidamente para conservar los alimentos.

Permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado, en caso de ser necesario.

Por su parte, la EAAB recomienda a los ciudadanos almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso durante las horas de corte. Los puntos estacionarios y carrotanques estarán disponibles desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. entre el miércoles 3 y el viernes 5 de septiembre.



Cortes de agua en Bogotá hoy

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ha programado cortes de agua en varias localidades como parte de las obras de modernización de la red de distribución. Estas intervenciones están relacionadas con el avance de los trabajos en la avenida El Rincón y la avenida Boyacá, que forman parte del proyecto de valorización 523 de 20131.



Localidad de Suba

Suba será la más afectada por la suspensión del servicio, con un corte que se extenderá por 48 horas desde la medianoche del miércoles 3 de septiembre. Los barrios impactados incluyen: San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Tibabuyes II, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

Para mitigar el impacto, se han dispuesto puntos estacionarios de agua en Suba y se habilitará el servicio de carrotanques, que podrán solicitarse a través de la Acualínea 116 después de seis horas del cierre.



Localidades de Engativá y Fontibón

En Engativá y Fontibón, el corte será de 24 horas, también desde la medianoche del miércoles. Las zonas afectadas comprenden: Entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), entre la avenida calle 26 y el río Salitre, y entre la avenida calle 24 y el Humedal Juan Amarillo.



Los barrios incluidos son: Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, El Pantano, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, Bolivia Oriental, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Taborá, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y la zona industrial de Cota.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL