Declaran desierta licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá: ¿qué pasará ahora?

Se declaró desierta la licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá, luego de que los consorcios habilitados para participar no presentaran sus propuestas, informó el alcalde Carlos Fernando Galán. Dicha licitación se cerraba este martes 20 de enero, a las 10:00 a.m.

“Esto no significa que la línea 2 del metro no continúe, la línea 2 del metro continúa”, dijo el mandatario capitalino, al anunciar qué sigue ahora para la construcción de esta obra.



Lo que hará el Distrito para avanzar con la construcción

Galán indicó que se abrirá una licitación pública internacional en el mes de febrero. “Tenemos el apoyo de la banca multilateral, tenemos los créditos de la banca multilateral, tenemos el soporte del convenio de cofinanciación y tenemos un proceso que está mucho más maduro hoy que como estaba hace años cuando se abrió”, explicó.

Se espera recibir las propuestas en septiembre de 2026 y así poder adjudicar la línea 2 del Metro de Bogotá en el primer trimestre de 2027.



Galán se mostró confiado en que los avances en las obras, que cuenta con “un pliego definitivo con modificaciones que permite generar seguridad a posibles proponentes en términos técnicos, de garantías, de financiación”.



Eso permitirá que “haya varias propuestas” de las que se escogerá la mejor, expresó.

Recalcó que Bogotá seguirá construyendo el sistema metro, “que no se limite a la línea 1, que va por buen camino, y que requiere un complemento con más líneas”.

Noticia en desarrollo.