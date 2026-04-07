En brazos de su guía: así fue el rescate de perrita del Ejército tras mordedura de serpiente

Una operación de rutina en zona rural del sur del Tolima terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para salvar la vida de un integrante clave del Ejército: Candy, una perra antiexplosivos que resultó herida tras la mordedura de una serpiente. Su rápida evacuación en helicóptero y la reacción oportuna de su guía canino fueron determinantes para evitar un desenlace fatal.



Candy, una pastor belga entrenada para la detección de explosivos, resultó herida mientras cumplía labores de patrullaje en las montañas del sur del departamento. Durante una de estas operaciones, el animal comenzó a presentar un comportamiento inusual que alertó de inmediato a su guía canino. Según relató el coronel Arnold Esneider Pérez, comandante de la VI Brigada del Ejército, el uniformado notó que la perra mostraba debilidad y no respondía con la misma energía de siempre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al revisarla con detenimiento, encontró en una de sus extremidades inferiores la marca de una mordedura de serpiente. La situación exigía una reacción inmediata, teniendo en cuenta los riesgos que este tipo de incidentes representa para la vida del animal, especialmente en zonas rurales donde el acceso a atención veterinaria especializada puede ser limitado.

Ante la gravedad del caso, se activó un protocolo de emergencia que permitió la evacuación aeromédica de Candy. En un helicóptero del Ejército, y en brazos de su guía, la perra fue trasladada de urgencia hasta la ciudad de Ibagué, donde recibió atención oportuna.



El coronel Pérez destacó que la presencia fortuita de la aeronave en la zona fue determinante para agilizar el traslado. Gracias a ello, se logró llevar a Candy hasta las instalaciones de la VI Brigada, donde fue atendida por una veterinaria civil. “Al parecer Candy había sido mordida por una culebra”, mencionó, mientras que subrayó que la reacción de su guía fue fundamental para salvarle la vida.



Este episodio pone en evidencia el papel fundamental que cumplen los caninos dentro de las operaciones militares. “Todos los ejemplares caninos que hacen parte de la institución son básicos y fundamentales para el mismo funcionamiento. No se deja a nadie, se le da la prioridad a todos y cada uno de los integrantes de la unidad”, afirmó el comandante de la VI Brigada, resaltando la importancia de estos animales en el cumplimiento de la misión.

Publicidad

Candy no solo es parte del equipo, sino una pieza clave en la detección de explosivos en una región donde grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, continúan instalando artefactos que representan un riesgo tanto para las tropas como para la población civil.

Tras recibir los primeros auxilios, la perrita permanecerá en proceso de recuperación en Ibagué junto a su guía canino. Se estima que este periodo podría extenderse por al menos dos meses, tiempo durante el cual se evaluará su evolución antes de autorizar su regreso a las operaciones.

Publicidad

El caso de Candy también refleja la estrecha relación entre los guías y sus compañeros caninos, basada en la confianza, el entrenamiento y el trabajo conjunto en condiciones complejas. La imagen de la perra siendo trasladada en brazos de su guía en el helicóptero ha causado sensación en redes sociales.

Una vez se recupere, Candy volverá a las montañas del sur del Tolima para continuar con su labor: proteger a las tropas y a las comunidades de los riesgos asociados a los explosivos. Su historia, se convierte hoy en un ejemplo del compromiso y cuidado que el Ejército brinda a todos los integrantes de sus filas, incluidos aquellos de cuatro patas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co