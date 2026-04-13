Nuevas normas para motos y patinetas eléctricas en Bogotá: en estos casos habrá inmovilización

En Bogotá comenzó a regir las nuevas reglas para los usuarios de patinetas y motocicletas eléctricas. Esta nueva ley trae sanciones económicas para quienes incumplan las medidas.



Menores de 16 años no podrán conducir patinetas ni motos eléctricas

Una de las primeras medidas tiene que ver con que menores de 16 años no podrán circular en este tipo de vehículos. Además, los menores de edad que sí puedan hacer uso de este transporte solo podrán circular en las ciclorrutas. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la inmovilización del vehículo.

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La norma establece que estos vehículos solo pueden transportar a una persona. De forma excepcional, se autorizará llevar más de una si el diseño lo permite y se cumplen las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte.



Patinetas y motos eléctricas no podrán circular por la red vial nacional

La ley también indica que el uso de las patinetas o motocicletas eléctricas será exclusivamente para transporte personal urbano. La circulación de estos vehículos está prohibida por la red vial nacional, salvo en aquellos tramos que cuenten con ciclo-infraestructura, desde que esta no haya sido restringida por las autoridades. Las bicicletas eléctricas sí podrán circular por la red vial nacional, teniendo en cuenta que se asimilan a las bicicletas mecánicas en lo que tiene que ver con su circulación por las carreteras nacionales. “Tanto el uso con fines recreativos y deportivos como su tránsito por fuera del perímetro urbano, deberá ajustarse a la regulación específica expedida por las entidades territoriales correspondientes, dentro de su jurisdicción”, dice la ley.

Los usuarios de estos vehículos eléctricos no podrán transitar sobre las aceras o andenes, los lugares destinados al tránsito de peatones ni por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban y tendrán que circular por las ciclorrutas, siempre que se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad, dando prelación a los peatones y a los ciclistas.



Entre algunas de las normas está la de la velocidad permitida. Los usuarios respetar los límites de velocidad establecidos en las normas de tránsito, tanto para la ciclo-infraestructura como para las vías permitidas por las que circulen. “En todo caso, su velocidad máxima permitida nunca podrá ser mayor a 25 km/h en ciclo-infraestructura y a 40 km/h en vías permitidas”, indica la normativa.



Los usuarios no podrán adelantar por la derecha ni entre vehículos que circulen por sus carriles, y deberán hacerlo siempre por el carril libre ubicado a la izquierda del que van a sobrepasar. Para realizar giros o adelantamientos es obligatorio usar las direccionales, actuando siempre con precaución y verificando que la maniobra no sorprenda a los demás actores viales.



Inmovilizarán patinetas y motos eléctricas si no se usa casco

También se dispuso que los conductores deberán portar en todo momento un casco de seguridad que cumpla con las especificaciones del Ministerio de Transporte; su incumplimiento implicará la inmovilización del vehículo.

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Edder Velandia, experto en movilidad, habló con Noticias Caracol y explicó que “esta es una ley que sacó el Gobierno nacional el año pasado y que está buscando apostarles a los vehículos ligeros eléctricos y en ese sentido hay un llamado de atención que se le hace al Gobierno porque se habló de 1.000 watts de potencia para estos vehículos, 25 kilómetros por hora circulando en ciclorrutas y hasta 40 kilómetros por hora circulando en vías. Está prohibido el uso en carretera y algo importante es que tiene unas condiciones sobre cascos y sobre chalecos reflectivos en horas de la noche, además del conocimiento de la norma por parte de los ciudadanos”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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