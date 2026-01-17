TransMilenio estrena un nuevo método de pago que promete modernizar la movilidad en Bogotá

El día a día de quienes utilizan el transporte masivo en Bogotá está entrando en una nueva etapa tecnológica. Con el objetivo de agilizar el ingreso a los portales y estaciones de TransMilenio, la administración ha comenzado a implementar herramientas que permiten dejar atrás la dependencia absoluta de la tarjeta física tradicional. Esta apuesta por la modernización busca que el usuario cuente con alternativas más flexibles y acordes a la era digital, facilitando el flujo de pasajeros en los momentos de mayor congestión.

Esta transformación no es solo una promesa a futuro, a través de un video en sus redes sociales, TransMilenio señaló que habilitó una nueva forma de pagar el pasaje en puntos específicos de la red de transporte. Actualmente, las personas que transitan por la estación Portal Norte - Unicervantes y la estación El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá pueden validar su entrada de una forma completamente distinta a la habitual. En estos lugares, el sistema permite el uso de tarjetas de crédito o débito de las franquicias Visa o MasterCard. Además, esta tecnología permite el uso de billeteras digitales integradas en dispositivos móviles, lo que significa que es posible ingresar acercando simplemente el teléfono celular o el reloj inteligente al validador del torniquete.

Desde la entidad se ha proyectado que esta facilidad se extienda a muchos puntos más del sistema de manera progresiva, buscando facilitar y agilizar el ingreso a sistema de transporte.



Nuevo valor del pasaje: $3.550 comenzó a valer desde el 14 de enero

A la par de estos avances en tecnología de recaudo, el sistema enfrenta un cambio en su estructura de costos. María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, confirmó oficialmente que el precio del pasaje para los componentes troncal y zonal se unificó miércoles 14 de enero de 2026. El nuevo valor es de $3.550, lo que representa un incremento de $350 respecto a la tarifa anterior, equivalente a un ajuste del 10,9%.

Sobre las razones detrás de este ajuste, la gerente Ortiz fue clara durante la rueda de prensa al explicar la situación financiera del sistema: "Necesitamos seguir operando y llegando a todos los rincones de la ciudad. Necesitamos encontrar un balance entre los ingresos y los costos del sistema".

La funcionaria insistió en que no se trata de una medida aislada, sino de un paso fundamental para mantener la calidad de los trayectos. En sus declaraciones, Ortiz enfatizó: "El ajuste es necesario para garantizar la operación del sistema. Mantener una tarifa congelada frente a la inflación actual pondría en riesgo la frecuencia de las rutas y la calidad del servicio".

A principios de enero, la Alcaldía de Bogotá ya había publicado un borrador de decreto que anticipaba esta unificación tarifaria. En dicho documento se argumentaba que el ajuste del salario mínimo y del auxilio de transporte para el año 2026.

Aunque meses atrás se habían analizado panoramas más conservadores, donde el alza podría haber rondado los $250, el decreto definitivo optó por una cifra mayor para asegurar la cobertura de los gastos operativos. Según la información proporcionada por la empresa, estos recursos son vitales para garantizar que más de 4 millones de viajes diarios sigan funcionando con normalidad, además de proteger la estabilidad laboral de los más de 35.000 colaboradores que hacen parte de la operación.



Beneficios y subsidios que se mantienen en TransMilenio

A pesar del incremento en la tarifa plena, el Distrito ha confirmado que se mantendrán las protecciones económicas para los sectores más vulnerables de la sociedad. Los apoyos que consisten en tarifas diferenciales o pasajes gratuitos continuarán vigentes para los siguientes grupos:

• Adultos mayores (personas con 62 años o más).

• Personas con discapacidad que estén debidamente registradas.

• Ciudadanos en condición de pobreza extrema o moderada, catalogados en los niveles A y B del Sisbén IV.

Asimismo, para el grueso de los usuarios que poseen su tarjeta personalizada, se conservará la "ventana de tiempo" de 125 minutos. Este mecanismo es fundamental para la economía de los hogares, ya que permite realizar hasta dos transbordos entre diferentes servicios del sistema sin tener que pagar un costo adicional, siempre que se realicen dentro del tiempo permitido.

Con estas medidas, Bogotá intenta equilibrar la balanza entre una modernización necesaria que pone a la ciudad a la vanguardia de los pagos digitales y la urgencia de hacer que el sistema de transporte masivo sea financieramente viable a largo plazo.