Así se ve el túnel peatonal de la troncal de TransMilenio de la avenida 68 con calle 13

La movilidad en el occidente de Bogotá está cerca de dar un giro importante debido al próximo funcionamiento de TransMilenio por la avenida 68. Según el más reciente reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las obras del Grupo 4, que comprenden el tramo estratégico entre la calle 13 y la avenida La Esperanza, alcanzaron un avance del 97 por ciento. Este progreso sitúa a este sector a un paso de su entrega total, consolidándose como un componente vital de la futura Troncal 68.

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Uno de los hitos de ingeniería destacados de este frente es el nuevo deprimido peatonal de la calle 13. Esta estructura subterránea, que mide cerca de 300 metros de longitud, se encuentra actualmente en su fase de acabados y registra también un 97 por ciento de ejecución. Orlando Molano, director del IDU, destacó que este paso es fundamental para la seguridad vial, ya que permitirá a los peatones que vienen de la calle 13 conectarse directamente con el sistema TransMilenio a través de dos plazoletas y accesos con circulación cubierta, sin interferir con el tráfico vehicular de la superficie.

Obras en la troncal de la 68. IDU

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán priorizó la aceleración de estas labores. Al iniciar la gestión en enero de 2024, este grupo presentaba apenas un 33 por ciento de avance, cuando contractualmente debía superar el 80 por ciento. Bajo el ritmo actual, la meta para este año es habilitar la conexión entre el Grupo 3 (avenida Las Américas) y el Grupo 4, permitiendo que el sistema de transporte masivo llegue hasta la calle 26 y, desde allí, se integre con la estación del Museo Nacional.



En términos técnicos, el Grupo 4 abarca la construcción de 1,96 kilómetros de corredor vial, que incluyen carriles exclusivos para TransMilenio y tres carriles para tránsito mixto por sentido. Además, el proyecto prioriza el espacio público con más de 40.000 m² de zonas verdes, 1,46 kilómetros de ciclorruta y una nueva estación en la calle 13 que ya avanza en un 78 por ciento.



Así va la troncal de TransMilenio de la 68

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A nivel general, el corredor de la avenida 68, con sus 17,07 kilómetros de extensión, ya reporta un avance global del 82 por ciento. El alcalde Galán reconoció que la avenida 68 “ha sido un dolor de cabeza, pero indicó que no se han quedado quietos y están avanzando.

"Ya entregamos el año pasado el grupo 5, este año vamos a entregar 5 grupos, entre esos el grupo 6, por ejemplo, el que estamos recorriendo en este momento, el grupo 4 que queda al sur de la calle 26, ese va de La Esperanza a la calle 13 más o menos. Entonces vamos a poder entregar, ya estar terminados y entregados este año, seis de los nueve grupos", explicó el mandatario capitalino.

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