Tras pedir renuncia de alcaldes locales de Bogotá, Distrito aceptó la de dos de ellos

El Distrito anunció que, tras pedir la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de Bogotá aceptó la carta de dos de ellos. Se trata de las alcaldesas de Chapinero, Alexandra Mejía Guzmán, y de Fontibón, Adriana Yaneth Ortiz Ubaque.

La Secretaría Distrital de Gobierno designó a funcionarios de la entidad como alcaldes locales encargados mientras las Juntas Administradoras Locales presentan sus ternas a Carlos Fernando Galán.

Los designados, dijo el secretario Gustavo Quintero Ardila, son “funcionarios de la Secretaría de Gobierno que conocen a la perfección el Plan de Desarrollo y las problemáticas de la ciudad”.



¿Por qué aceptaron la renuncia de las alcaldesas?

El Distrito había pedido las renuncias protocolarias luego de que la Contraloría de Bogotá abriera una indagación preliminar para establecer si hay o no sobrecostos en contratos celebrados por los 20 Fondos de Desarrollo Local para ejecutar la Política Pública de Protección y Bienestar Animal en las vigencias de los años 2023 y 2024.



A eso se sumaron casos como las denuncias desde el Concejo sobre presuntas irregularidades en la adquisición de motocicletas para la estación de Policía de la localidad de Chapinero, donde la Contraloría hizo una visita administrativa para constatar los pormenores del contrato previsto para ejecutarse con recursos del Fondo de Desarrollo de esa localidad local. El concejal Daniel Briceño mencionó posibles sobrecostos por más de 40 millones de pesos en cada motocicleta.

Tras estas denuncias y según informó el Distrito, “luego de analizar y revisar la ejecución presupuestal, acuerdos locales de gestión, transparencia, relacionamiento comunitario y otros aspectos claves para transformar la calidad de vida de los bogotanos, se decidió aceptar la renuncia”.

“Insistiremos en que cada alcalde y alcaldesa local represente los valores de la administración”, que son “la transparencia, la orientación a resultados y la eficiencia en el manejo de los recursos de los fondos de desarrollo local”, expresó el secretario Quintero.

Respecto a los otros 18 alcaldes locales, el funcionario manifestó que estos “seguirán en permanente seguimiento y evaluación con un objetivo: cambiar la imagen de las Alcaldías Locales”.

“No desfalleceremos ni un momento en cambiar la imagen de las alcaldías locales. Vamos a luchar por la transparencia, por los resultados y por la eficiencia del gasto”, insistió el secretario de Gobierno.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co