Así sorprendieron a ladrones en un hueco debajo de una estación de TransMilenio: ¿qué hurtaban?

Así sorprendieron a ladrones en un hueco debajo de una estación de TransMilenio: ¿qué hurtaban?

Los seis hombres fueron descubiertos por la Policía debajo de la estación de la calle 22, sobre la avenida Caracas, en pleno centro de Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: agosto 26, 2025 01:18 p. m.
Seis sujetos fueron sorprendidos por la Policía Metropolitana de Bogotá en un hueco debajo de la estación de la calle 22.
Seis sujetos fueron sorprendidos por la Policía Metropolitana de Bogotá en un hueco debajo de la estación de la calle 22, en la troncal Caracas, en pleno centro de la capital. Los hombres fueron sorprendidos luego de que algunos de los presentes en la zona informaran de sonidos extraños debajo de la infraestructura, por lo que al llegar al lugar y verificar qué pasaba los encontraron extrayendo de manera ilegal los cables de fibra óptica.

Un video compartido por las autoridades se ve a los hombres, de nacionalidad extranjera, saliendo del hueco y siendo detenidos por los policías. Algunos de ellos estaban descalzos. "Gracias a la llamada oportuna a la línea 123 por parte del guardia de seguridad, se logra la reacción inmediata de los uniformados", indicó la Teniente Coronel Maryam Moreno, Comandante de Transporte Masivo TransMilenio. Durante el procedimiento se recuperaron más de 54 metros de cable encauchetado, avaluados en siete millones de pesos. Tanto los capturados como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Y es que este delito cada vez es más común en Bogotá. El pasado 19 de agosto, la Policía capturó a un hombre que había resultado atrapado en un hueco, también tratado de hurtar cables de fibra óptica. Estos hechos tuvieron lugar en la localidad de Teusaquillo, cuando la central de radio de la Policía informó a las patrullas de la zona que, al parecer, varias personas se encontraban hurtando una de las calzadas que se encuentran en mantenimiento sobre la Avenida Caracas.

Rápidamente, los uniformados llegaron al lugar y evidenciaron un agujero a un costado del vagón de TransMilenio observando a una persona atrapada dentro del mismo y alrededor gran cantidad de trozos de cable encauchetado. De acuerdo con la Policía, gracias a la pronta reacción de las autoridades se logró salvaguardar la vida del ciudadano de 30 años. Asimismo, se logró la recuperación de 56 fragmentos de fibra óptica, aproximadamente 75 metros. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente.

Capturan a hombres que hurtaban maqunaria del Metro de Bogotá

Durante el fin de semana se informó que la estación de Policía Bosa, en el sur de la ciudad, logró la captura en flagrancia de dos hombres, de 44 y 34 años, quienes fueron sorprendidos cuando pretendían sacar de manera irregular diferentes elementos de obra pertenecientes al proyecto del Metro de Bogotá.

Un guardia de seguridad de la zona detectó un vehículo de carga con herramientas sin la autorización correspondiente. Tras la verificación con el responsable técnico, se estableció que no existía permiso alguno para su retiro, por lo cual se activó el protocolo con las autoridades. Entre los elementos recuperados se encontraban gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China, consideradas de gran importancia para el desarrollo de la obra.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

