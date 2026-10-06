Video muestra a Yenifer García antes de recibir "inyección mortal" para tatuarse

El caso de Yenifer García, una mujer de 33 años y madre de dos niñas que falleció durante una sesión de tatuaje a domicilio en Bogotá, dio un giro judicial tras conocerse los resultados del dictamen forense. Lo que inicialmente se indagó bajo el radicado de muerte por establecer es considerado ahora por la Fiscalía General de la Nación como una investigación por posible homicidio doloso.

Noticias Caracol conoció un video antes de que a García le aplicaran la inyección fatal, en el cual se le ve en buen estado de salud y que su familia mostró como parte de las pruebas contra los presuntos implicados en su deceso.

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¿Qué le pasó a Yenifer García?

García se estaba realizando un tatuaje en la espalda de manera progresiva a lo largo de un mes. El 15 de agosto, durante la cuarta sesión realizada en su vivienda, la mujer manifestó sentir intenso dolor debido al procedimiento. Para mitigar las molestias, decidió acceder a los servicios de un conocido que afirmaba aplicar anestesia, pactando un pago de 600.000 pesos. El sujeto se trasladó hasta la casa para suministrarle medicamentos vía intravenosa mientras el tatuador avanzaba en su trabajo.



Aunque inicialmente prometió que la anestesia sería local y tranquilizó a las hijas de la víctima asegurando que su madre permanecería consciente y hablando todo el tiempo, el hombre le administró sustancias intravenosas. Aproximadamente media hora después, Yenifer dejó de responder, empezó a roncar, su brazo se resbaló de la camilla y sus ojos se voltearon. Al notar la emergencia, intentaron auxiliarla mientras llegaba la atención prehospitalaria tras la alerta de un preinfarto, pero la mujer falleció en el lugar.

Se conoció un video que muestra los minutos previos al procedimiento en medio del cual murió Yenifer García, quien falleció tras realizarse un tatuaje en Bogotá. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el caso.



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Los hallazgos de Medicina Legal

El informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó de forma concluyente que la causa de muerte de Yenifer García fue una “intoxicación medicamentosa combinada por fentanilo, midazolam y ketamina”. Asimismo, la entidad concluyó que la manera de muerte fue violenta, en un contexto explícito de homicidio.

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Con este dictamen pericial, la Fiscalía reorientó el proceso hacia la hipótesis de homicidio doloso. El hallazgo provocó fuertes reacciones, entre ellas la del concejal de Bogotá Jairo Avellaneda, quien denunció que el presunto responsable fue capturado en flagrancia pero quedó en libertad poco después. Avellaneda cuestionó por qué la Fiscalía no ha emitido una orden de captura e hizo un llamado a la Secretaría de Salud para investigar el control y la trazabilidad de fármacos restringidos como el fentanilo.

Declaraciones de su esposo, Jonathan Cantor

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Jonathan Cantor, esposo de la víctima, afirmó que los resultados de la necropsia representan pruebas fundamentales y contundentes para que la justicia actúe de inmediato. Cantor exigió a las autoridades la emisión urgente de una orden de captura contra el sujeto señalado.

El esposo relató que la familia confió en esta persona porque era un conocido del barrio que realizaba procedimientos en su propia vivienda. Recordó con dolor que el individuo les aseguró a sus hijas que su madre estaría bien, solo para que media hora más tarde ocurriera la tragedia. Cantor calificó lo sucedido como un hecho gravísimo y pidió celeridad para que la muerte de Yenifer no quede en la impunidad.

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