Capturan a 9 personas tras recuperar 495 computadores robados valorados en más de $3.200 millones

Las autoridades recuperaron un cargamento de cientos de computadores de escritorio, avaluado en miles de millones de pesos, que había sido robado cuando era transportado entre Buenaventura y Bogotá. En el operativo, realizado en el departamento del Tolima, también fueron capturadas nueve personas y recuperado el tractocamión en el que era movilizada la mercancía.

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La Policía Nacional informó sobre la recuperación de un cargamento de 495 computadores de escritorio, valorado en aproximadamente 3.218 millones de pesos, que había sido hurtado mientras era transportado por un corredor vial del departamento del Tolima.

El operativo se desarrolló en el corregimiento de Chicoral, jurisdicción del municipio de El Espinal, donde además fueron capturadas nueve personas señaladas por el delito de receptación.



De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte, la mercancía era movilizada en un tractocamión que cubría la ruta entre Buenaventura, Valle del Cauca, y Bogotá. El vehículo había sido robado durante la madrugada del pasado 17 de julio en el corredor vial Ibagué–El Espinal mediante la modalidad conocida como "halado", utilizada para sustraer vehículos que permanecen estacionados y sin ocupantes.



#EsNoticia | Contundente golpe contra el hurto de carga en las vías del país.



Uniformados de @TransitoPolicia, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y Seccional de Inteligencia, lograron la captura de nueve personas, la recuperación de un tractocamión y de… pic.twitter.com/zsQUA8KZSu — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) July 17, 2026

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Operativo permitió recuperar el tractocamión y la mercancía

Según informó la Policía Nacional, la ubicación del vehículo fue posible gracias a un trabajo conjunto entre uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia (SIPOL).

Las labores investigativas permitieron localizar el tractocamión en un parqueadero del corregimiento de Chicoral, donde las autoridades recuperaron la totalidad del cargamento tecnológico.

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Durante el procedimiento también fueron incautados dos inhibidores de señal, elementos que, de acuerdo con la institución, eran utilizados para bloquear el sistema de rastreo satelital del vehículo mientras este cubría la ruta entre Buenaventura y Bogotá.

Adicionalmente, las autoridades incautaron un camión y siete teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con los nueve capturados.

Tras el procedimiento, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Jair Alonso Parra Archila, aseguró que el operativo "representa un duro golpe contra las estructuras dedicadas al hurto de carga en las vías nacionales".

El oficial agregó que "la recuperación de mercancía tecnológica avaluada en más de 3.200 millones de pesos y la captura de nueve personas evidencian el compromiso de nuestros policías por proteger la cadena logística, la economía del país y garantizar la seguridad de quienes transitan por los corredores viales".

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Por su parte, la institución indicó que este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre las diferentes especialidades de la Policía.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co