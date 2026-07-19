Así funcionará el pico y placa en Bogotá del 20 al 26 de julio de 2026: evite multas

Los conductores de vehículos particulares en Bogotá deberán tener presente la programación del pico y placa correspondiente a la semana del 20 al 26 de julio de 2026. La capital iniciará la semana con la aplicación del pico y placa regional debido al puente festivo del Día de la Independencia y, posteriormente, retomará el funcionamiento habitual de la medida durante los días hábiles.

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La restricción hace parte de las estrategias de movilidad implementadas en la ciudad para regular la circulación de vehículos particulares y facilitar el desplazamiento en las principales vías de Bogotá.

Así funcionará el pico y placa durante la semana

La programación para esta semana queda establecida de la siguiente manera:



Lunes festivo 20 de julio: aplica la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

aplica la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Martes 21 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 22 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 23 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 24 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 25 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 26 de julio: no aplica la restricción para vehículos particulares.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar con anticipación el día en que su vehículo puede movilizarse y planear sus recorridos para evitar contratiempos.



Multa por incumplir la medida

Incumplir el pico y placa en Bogotá constituye una infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito. Para 2026, la sanción corresponde a la infracción tipo C14 y tiene un valor de $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.



Además del comparendo, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo durante operativos en vía o mediante los sistemas de control autorizados. En esos casos, el propietario también deberá asumir los costos correspondientes al servicio de grúa y la permanencia del automotor en patios.

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Pico y Placa Solidario

Las personas que requieran utilizar su vehículo en un día de restricción pueden solicitar el permiso de Pico y Placa Solidario, un mecanismo que permite circular sin la limitación mediante el pago de una tarifa.

El permiso puede adquirirse en tres modalidades:



Permiso por un día: $70.294.

Permiso por un mes: $561.808.

Permiso por seis meses: $2.809.311.

Estos valores corresponden a las tarifas base. El costo definitivo se calcula teniendo en cuenta factores como el avalúo comercial del vehículo, el impacto ambiental, el modelo, el tipo de combustible y el municipio donde está matriculado.

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¿Cómo solicitar el permiso?

La Secretaría Distrital de Movilidad informa que el trámite del Pico y Placa Solidario se realiza completamente en línea. El proceso incluye el registro del solicitante, el diligenciamiento del formulario, la inscripción del vehículo, el pago mediante PSE y, en caso de ser el primer permiso, la realización de un curso de sensibilización antes de comenzar a utilizar la autorización.

La entidad recuerda que el trámite debe efectuarse únicamente a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde también es posible consultar el simulador para conocer el valor del permiso, revisar solicitudes anteriores y reportar inconvenientes técnicos.

Las autoridades reiteran la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y recomiendan verificar que la dirección del sitio web finalice en .gov.co antes de realizar cualquier pago o diligenciar información personal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co