Pico y placa regional en Bogotá: horarios de la medida para este lunes festivo 20 de julio

Los conductores que regresen a Bogotá durante el puente festivo de la conmemoración de la Independencia deberán tener en cuenta que este lunes 20 de julio de 2026 estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a la capital. La medida se aplicará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche con el propósito de organizar el retorno de los viajeros hacia la ciudad.

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La Secretaría Distrital de Movilidad informó que la restricción volverá a operar en los nueve principales corredores de acceso a Bogotá y estará dividida en dos franjas horarias, de acuerdo con el último número de la placa de los vehículos particulares.

Así operará el pico y placa regional este lunes 20 de julio

Durante la jornada del lunes festivo, el ingreso a Bogotá estará regulado de la siguiente manera:



Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar únicamente los vehículos particulares con placas terminadas en número par, es decir: 0, 2, 4, 6 y 8.



Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el acceso a la capital estará permitido para los vehículos cuyas placas finalicen en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

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La programación busca distribuir el flujo vehicular durante las horas de mayor retorno hacia Bogotá en el puente festivo del 20 de julio.

Corredores donde aplicará la medida

El pico y placa regional se implementará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad:



Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida calle 13 (Centenario).

Avenida calle 80.

Avenida carrera Séptima.

Avenida Boyacá y la Vía al Llano.

Vía Suba–Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

Los conductores que utilicen cualquiera de estas vías deberán programar su regreso teniendo en cuenta la franja horaria correspondiente al último número de la placa de su vehículo.

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La aplicación del pico y placa regional hace parte de las acciones previstas para facilitar un ingreso más ordenado de los vehículos que retornan a Bogotá durante el puente festivo de la conmemoración de la Independencia.

Por ello, las autoridades recomendaron a los viajeros revisar previamente los horarios establecidos y planear sus desplazamientos para evitar inconvenientes durante la jornada de retorno.

Recomendaciones para los viajeros

Con motivo del alto flujo de vehículos esperado durante el lunes festivo, la Secretaría Distrital de Movilidad reiteró una serie de recomendaciones para quienes regresarán a la capital:



Planear los viajes con anticipación.

Respetar las normas de tránsito.

Contribuir a una movilidad más segura y ordenada.

La entidad recordó que el pico y placa regional estará vigente durante la tarde del lunes 20 de julio en los corredores de acceso a Bogotá, por lo que los conductores deberán verificar el horario que les corresponde según el último dígito de la placa y organizar su retorno conforme a la programación establecida para este puente festivo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co