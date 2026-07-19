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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tragedia en Boyacá: tres hermanitos fueron víctimas de un accidente en vía cerca a Villa de Leyva

Tragedia en Boyacá: tres hermanitos fueron víctimas de un accidente en vía cerca a Villa de Leyva

Los menores fueron trasladados al hospital del municipio más cercano, pero uno de ellos llegó sin signos vitales.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Accidente Boyacá
El accidente fue en la vía Sáchica-Tunja
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Una familia en Boyacá está sumida en el dolor de la pérdida tras un fatal accidente del que fueron víctimas tres de sus hijos. El suceso tuvo lugar este 17 de julio en la vía que de Sáchica conduce a Tunja, muy cerca del municipio de Villa de Leyva. Dos de los niños fallecieron a raíz de este grave accidente de tránsito, que es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Según la información de las autoridades, el siniestro involucró a una camioneta tipo platón y una motocicleta, en la que se transportaban los tres menores de edad, oriundos del municipio de Sáchica, pero residentes en una vereda de Chíquiza. Las primeras hipótesis, citadas por medios locales, señalan que el menor que iba conduciendo la motocicleta habría perdido el control al tomar una curva. Al parecer, se movilizaba con exceso de velocidad. Esta maniobra presuntamente ocasionó la colisión entre ambos vehículos.

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Dos de los menores de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Villa de Leyva, donde ingresaron para recibir atención de urgencias. El centro asistencial informó que uno de los menores ingresó sin signos vitales; aun así, el equipo médico activó el protocolo de reanimación avanzada para realizar todas las maniobras posibles con el fin de salvarle la vida. A pesar de los esfuerzos del personal, no fue posible restablecer la circulación, por lo que se confirmó su fallecimiento.

La otra menor que fue ingresada pudo ser estabilizada por el equipo médico y fue remitida oportunamente a una institución de mayor nivel para atender su condición clínica. El tercer menor falleció en el lugar de los hechos.

Los niños que fallecieron fueron identificados como Kevin Alejandro, de 16 años, y Juver Santiago, de 8 años. La Alcaldía de Chíquiza lamentó la irreparable pérdida que enluta al municipio y expresó su solidaridad con los padres, familiares y amigos que hoy lamentan la partida de los menores.
María Paula Rodríguez Rozo
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