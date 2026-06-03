Bogotá abre talleres gratuitos de cine, fotografía y videojuegos: así puede inscribirse

La tecnología, el arte y la creatividad se unen en una nueva apuesta para que niños, niñas y jóvenes de Bogotá exploren el mundo digital a través de experiencias prácticas y gratuitas. El programa Crea, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), abrió una nueva oferta de talleres enfocados en áreas como videojuegos, cine, fotografía, animación, modelado 3D, sonido y creación audiovisual, dirigidos a participantes de distintas edades en varias localidades de la capital.



Según explicó la entidad, la iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones a herramientas tecnológicas y artísticas mediante procesos de aprendizaje que promueven la experimentación, la imaginación y la construcción de narrativas propias.

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De acuerdo con Idartes, estos procesos de formación permiten que los participantes descubran nuevas formas de expresión a través de formatos digitales y audiovisuales, al tiempo que fortalecen habilidades creativas.

¿Dónde se realizarán los talleres?

Los espacios estarán disponibles en localidades como Bosa, Kennedy, Los Mártires, San Cristóbal y Suba.



La programación se desarrollará en diferentes centros Crea de Bogotá, cada uno con propuestas específicas según las edades y los intereses de los participantes.

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Uno de los espacios habilitados es el Crea La Campiña, en Suba, donde se desarrollará un Taller de Creación Digital dirigido a personas entre los 10 y 16 años. Allí los asistentes podrán experimentar con circuitos, sonido, objetos y tecnología mediante actividades de exploración y trabajo en grupo.

Por su parte, el Crea Roma en Kennedy ofrecerá un proceso formativo para niñas y niños entre los 7 y 12 años enfocado en la relación entre arte y tecnología. Durante las sesiones se abordarán temas relacionados con animación, modelado 3D, videojuegos e imagen digital y análoga, con el propósito de crear historias inspiradas en las experiencias y entornos cotidianos de los participantes.

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En el Crea Bosa San Pablo se abrirá un espacio de creación digital dirigido a jóvenes entre los 18 y 25 años. Este proceso estará centrado en la experimentación tecnológica mediante actividades de hackeo creativo, exploración sonora e imagen experimental.

La oferta también incluye un Taller de Creación de Videojuegos en el Crea La Pepita, Los Martires, para participantes entre los 12 y 17 años. Allí se trabajará en la construcción de personajes, narrativas y universos digitales a través de herramientas tecnológicas y ejercicios prácticos orientados al diseño de experiencias interactivas.

En la misma sede también se ofrece un taller de creación audiovisual y fotográfica para jóvenes entre los 12 y 17 años interesados en explorar disciplinas como fotografía, cine, escritura creativa, dibujo, pintura, sonido, edición y construcción de escenografías y utilería en cartón.

Asimismo, el Crea San Cristóbal contará con un Taller de Audiovisuales para niñas y niños entre los 8 y 14 años, enfocado en el acercamiento a la creación audiovisual desde metodologías participativas y creativas.

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La directora general de Idartes, María Claudia Parias, destacó la importancia de estos espacios:

“Estos talleres permiten que niñas, niños y jóvenes entiendan la tecnología como un territorio para crear, jugar, expresarse y construir nuevas narrativas sobre sus mundos y realidades. Queremos que descubran que también pueden ser creadores de imágenes, sonidos, historias y experiencias digitales”, señaló la funcionaria.

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La entidad resaltó que la propuesta busca que los participantes no solo conozcan herramientas digitales, sino que también las utilicen para desarrollar proyectos propios y fortalecer sus capacidades de creación artística.

¿Cuáles son los horarios?

Los horarios varían según el taller y la sede seleccionada.

En el Crea La Campiña las sesiones se realizarán los miércoles y viernes de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

El proceso del Crea Roma se desarrollará los lunes y viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

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En el Crea Bosa San Pablo los encuentros tendrán lugar los lunes y miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Por su parte, el Taller de Audiovisuales del Crea San Cristóbal se llevará a cabo los martes y jueves de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

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¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción de manera gratuita a través del portal oficial del programa Crea o acercarse al centro Crea más cercano para consultar la disponibilidad de cupos.

Para participar en cualquiera de los talleres deberán presentar fotocopia del documento de identidad, certificado de afiliación al sistema de salud y un recibo de servicio público de agua, luz o gas.

Para realizar la inscripción, los aspirantes deben ingresar a la página oficial de Crea y dirigirse a la sección “Inscríbete a los talleres”. Allí podrán seleccionar la localidad y posteriormente escoger el proceso artístico de su interés.

Después deberán diligenciar el formulario correspondiente y esperar el contacto por parte del programa.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co