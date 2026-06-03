Licencia de conducción cambia para estas personas en 2026: nuevos exámenes y otros costos

A partir de 2026 entran en vigencia ajustes en el proceso de expedición y renovación de la licencia de conducción para personas mayores de 60 años en Colombia. Las medidas se soportan en lo establecido por la Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte, norma que regula los exámenes médicos y las condiciones que deben cumplir los conductores para acceder a este documento.



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El cambio implica nuevas exigencias en la evaluación de aptitudes físicas, mentales y de coordinación, así como una actualización en los costos asociados al trámite. Las autoridades de tránsito mantienen el control sobre las condiciones de los conductores y el cumplimiento de los requisitos vigentes. Recuerde que las personas mayores de 60 años deberán renovar su licencia de conducción cada cinco años, mientras que las mayores de 80 deberán realizar este proceso de forma anual.

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La Resolución 217 de 2014 fija los criterios para la valoración médica de los conductores. La norma define las pruebas que se deben realizar, los procedimientos de evaluación y las condiciones para la expedición o renovación de la licencia. Para los mayores de 60 años, la regulación contempla periodos de vigencia más cortos, lo que implica controles con mayor frecuencia. Desde de 2026, se incorporan ajustes en la aplicación de estos controles y en la validación de resultados por parte de las autoridades.



¿Qué cambia desde 2026 en la licencia de conducción?

Desde junio de 2026, según las resoluciones 2877, 2878 y 2879 de 2026 de la Superintendencia de Transporte, se implementan cambios específicos en el proceso:



Se refuerza la verificación de identidad del usuario en los CRC mediante validación biométrica obligatoria.

Se unifican los reportes de resultados médicos en el RUNT en tiempo real, sin etapas intermedias.

Se exige la aplicación de pruebas adicionales de reacción y coordinación como parte del examen integral.

Se establece control sobre la vigencia de los certificados médicos, que deben ser utilizados dentro de un plazo definido para el trámite.

Exámenes obligatorios para renovar la licencia

Los conductores mayores de 60 años deben presentar las siguientes evaluaciones:



Examen de agudeza visual

Prueba auditiva

Evaluación de coordinación motriz

Valoración psicológica

Historia clínica ocupacional

Se integran pruebas relacionadas con tiempos de reacción y respuesta ante estímulos. Estas pruebas se aplican bajo protocolos definidos y forman parte del resultado final registrado en el sistema. Los CRC deben cumplir con los lineamientos técnicos establecidos para la aplicación de cada examen. Todos los resultados se registran en el RUNT y son verificados por las autoridades de tránsito.

El Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito mantienen la supervisión sobre los CRC y los organismos encargados del proceso. Esto incluye auditorías y verificación del cumplimiento de la Resolución 217 de 2014. El RUNT centraliza la información de los conductores y permite el seguimiento de cada trámite. La actualización de junio de 2026 fortalece el control digital y reduce la intervención manual en el proceso.



ÁNGELA URREA PARRA



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