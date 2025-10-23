¿Por qué fue dejada en libertad mujer que mató joven simulando pelea de Yina Calderón y Valdiri?

El pasado domingo, en una reunión entre amigos en el barrio Alto Prado, al norte de la ciudad, ocurrió un hecho que nadie imaginó terminaría en tragedia. Camilo Andrés Garzón, un joven de 23 años, perdió la vida mientras simulaba una pelea de boxeo con una amiga, identificada como Melani Sánchez, en medio de la transmisión del evento digital Stream Fighters, protagonizado por las influencers Yina Calderón y Andrea Valdiri.

La escena fue grabada por uno de los asistentes. En el video se observa a Camilo peleando con Melani Sánchez. Ambos se propinaron varios golpes con guantes de boxeo, hasta que Camilo, al girarse y dar la espalda, recibió un golpe en la cabeza por parte de Melani. El impacto fue fulminante. Camilo se desplomó de inmediato. Los presentes lo trasladaron rápidamente a la Clínica de la Costa, pero allí se confirmó su fallecimiento.

Melani Sánchez fue detenida por las autoridades y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de homicidio culposo. Sin embargo, horas después, la joven fue dejada en libertad. La decisión judicial sorprendió a muchos, pero tiene una explicación jurídica.



El abogado Alejandro Casas, consultado por Noticias Caracol, explicó los motivos por los cuales no se aplicó una medida de aseguramiento en este caso. “Lo que sucede en esos casos es que se le aplica una medida de aseguramiento en el momento que las personas son capturadas, pero esa medida de aseguramiento no es algo obligatorio ni es una regla general. La medida de aseguramiento solo opera cuando el juez vea que las personas no pueden volverse a presentar al proceso, que puedan ser un riesgo para las víctimas, que no puedan volver a ser ubicadas y el tipo del delito”, señaló.



Casas agregó que, en este caso, no se trató de un homicidio con dolo. “Lo que pasó aquí es que no fue un homicidio con dolo, por lo que se puede evidenciar. Ella no tenía la intención de matar a la persona sino que fue un homicidio probablemente culposo, en donde fue un accidente. Es por ese motivo que no le dieron medida de aseguramiento (en centro carcelario o domiciliaria)”.



La decisión judicial no implica una absolución. El proceso penal continuará su curso, y Melani Sánchez deberá presentarse a las audiencias correspondientes. El abogado explicó que la defensa de la joven dependerá de que se mantenga la imputación por homicidio culposo, cuya pena “es más reducida que una de homicidio por dolo”. Además, señaló que, dependiendo de los antecedentes de la joven y la forma en que se presentaron los hechos, “probablemente, ella no pague cárcel”.

Mientras tanto, el cuerpo de Camilo Andrés Garzón fue trasladado a Medicina Legal, donde se busca confirmar si la causa de muerte fue una muerte súbita provocada por el golpe. La ciudad sigue conmocionada, y el caso plantea interrogantes sobre los límites del juego, la responsabilidad penal y el alcance de la justicia en situaciones trágicas que surgen de actos aparentemente inocentes.

