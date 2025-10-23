En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Por qué fue dejada en libertad mujer que mató joven simulando pelea de Yina Calderón y Valdiri?

¿Por qué fue dejada en libertad mujer que mató joven simulando pelea de Yina Calderón y Valdiri?

Melani Sánchez le dio un golpe en la cabeza a Camilo Andrés Garzón, quien perdió la vida. La joven de 18 años fue detenida por las autoridades, pero horas después dejada libre. Un abogado explica la decisión del juez.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
¿Por qué está libre mujer que mató joven simulando pelea de Yina Calderón y Valdiri en Barranquilla?
Camilo Andrés Garzón, joven muerto durante pelea de boxeo simulada -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad