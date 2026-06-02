La última vez que fue vista con vida Marlies Genz, holandesa hallada muerta en Salento, Quindío

En Salento, Quindío, las autoridades investigan la muerte de una turista holandesa que estuvo desaparecida por 6 días. Países Bajos cooperan la investigación. La mujer fue identificada como Marlies Genz, de 41 años, quien viajó sola al país.



Santiago Ángel Morales, alcalde de Salento, dijo que la mujer era “una turista holandesa que está hospedada en un hostal de nuestro municipio y salió el día martes de su hotel y se desplaza a una caminata. Hoy vemos a través de esas cámaras que se dirigió hacia la vereda palestina a hacer un recorrido del café y es lo que argumenta en el hotel. Definitivamente, vemos que la última vista de esta ciudadana fue en el ingreso de una de estas fincas”.

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Las autoridades tratan de determinar qué sucedió con la holandesa durante su recorrido. El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío, dijo en Noticias Caracol que “inicialmente se hace todo el procedimiento, se evidenció el cuerpo sin vida en un estado ya de deterioro por las condiciones de la zona donde fue encontrada. Se hizo todo el protocolo por parte de Policía Judicial, del CTI, y en este momento estamos a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal de las causas que ocasionaron su muerte”.



¿Cómo fue encontrada la holandesa Marlies Genz?

Sobre la seguridad del municipio, el alcalde indicó que están dadas las garantías para los visitantes nacionales y extranjeros, incluso con compromisos del sector privado: “no solamente el municipio, el sector turístico viene trabajando en torno a un desarrollo turístico importante y nos hemos preparado para seguir recibiendo ese turismo que hoy definitivamente esto no es de nuestra comunidad. Hoy podemos no en materia de investigación entorpecerla, pero hoy estamos exhortando a que las autoridades nos den una conclusión importante de lo que sucedió en este evento”.

Las investigaciones de la muerte de la turista determinarán si se trató de un accidente o un homicidio.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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