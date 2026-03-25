Choco Krispis rompe Guinness World Records en Colombia y anuncia la renovación de su fórmula

La marca Choco Krispis marca un nuevo hito en Colombia al anunciar la renovación de su fórmula y alcanzar un Guinness World Records durante un evento que reúnió a más de 300 invitados en el Movistar Arena el pasado 19 de marzo de 2026.



En este escenario, la reconocida marca de cereal con sabor a chocolate presentó oficialmente su nueva propuesta denominada Choco Power, con la que busca ofrecer una experiencia de consumo más intensa. La jornada no solo sirvió como vitrina para este lanzamiento, sino que también se conviertió en el espacio para lograr un récord mundial: la construcción del dominó de cajas de cereal más grande del mundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La activación, que involucró a más de 20.000 cajas, permitió a la compañía alcanzar el reconocimiento de Guinness, al tiempo que integró un componente social, pues cada una de estas unidades serán donadas al banco de alimentos de Bogotá y a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

Durante el evento, Alejandro Díaz, Director de Marketing de Kellogg’s, destacó el componente social de la iniciativa: “La marca ha acompañado a muchas generaciones. Más allá de la iniciativa que estamos conmemorando hoy acá, hay un tema súper importante y es la iniciativa social que tiene esta compañía. Por más de 120 años hemos acompañado iniciativas sociales como la donación de alimentos”.



La llegada de Choco Power representa la principal transformación del producto, con una fórmula renovada que según la marca apunta a intensificar el sabor característico del cereal. Esta evolución responde a la intención de la marca de mantenerse vigente en un mercado competitivo y de adaptarse a las expectativas de sus consumidores.



La transformación de Choco Krispis también se apoya en una estrategia de diversificación. En este contexto, la marca incursiona en nuevos formatos de consumo mediante alianzas comerciales, como su colaboración con Crem Helado para el desarrollo de Choco Cono Choco Krispis.

Publicidad

Este tipo de iniciativas, consideradas de alto impacto por la compañía Kellogg’s, buscan fortalecer la conexión con los consumidores colombianos. Con este anuncio, Choco Krispis reafirma su apuesta por la innovación, integrando sabor, experiencia y compromiso social en una misma plataforma, con el objetivo de, como señala la marca, “no solo a partir de evidentes mejoras en el sabor del producto, sino también llevando la experiencia de consumo a un nivel superior y diferenciado”.