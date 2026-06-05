¿Hasta qué edad se puede tener licencia de conducción en Colombia? Esto dice la ley

La Superintendencia de Transporte ha insistido en los últimos años en la necesidad de que los conductores mantengan vigente su licencia de conducción y cumplan con el proceso de renovación en los plazos establecidos. Esta entidad ha señalado que el control de la vigencia del documento es fundamental para garantizar que quienes conducen cuenten con condiciones físicas y mentales adecuadas.



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Estos cambios no crean nuevas restricciones de edad, pero sí refuerzan la obligación de actualizar la licencia conforme a la normativa vigente. La supervisión se centra en verificar que se cumpla lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, especialmente en lo relacionado con la idoneidad del conductor.



¿Hasta qué edad se puede tener licencia de conducción?

En Colombia no existe una edad máxima para tener licencia de conducción. La normativa actual no fija un límite de años para conducir. En su lugar, establece que la autorización depende de que la persona cumpla con las condiciones requeridas. El artículo 19 de la Ley 769 de 2002 señala que para obtener o renovar una licencia se debe demostrar aptitud física, mental y de coordinación motriz. Esta disposición aplica para todas las edades.

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La Ley 1383 de 2010, que modificó el Código Nacional de Tránsito, mantuvo este enfoque. La norma no introduce restricciones por edad, sino que exige que el conductor demuestre su capacidad mediante evaluaciones médicas. Por esta razón, una persona puede conducir incluso en edades avanzadas si cumple con los requisitos establecidos.



Vigencia de la licencia según la edad del conductor

Aunque no hay límite de edad, la duración de la licencia cambia a medida que la persona envejece. El artículo 22 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010 y la Ley 2251 de 2022, define los periodos de vigencia.



Para servicio particular

Menores de 60 años: vigencia de 10 años.

Entre 60 y 80 años: vigencia de 5 años.

Mayores de 80 años: vigencia de 1 año.

Para servicio público

Menores de 60 años: vigencia de 3 años.

Mayores de 60 años: vigencia de 1 año.

Estas reglas obligan a que las personas mayores renueven su licencia con mayor frecuencia, lo que permite verificar de forma periódica su estado de salud.



¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducción en 2026?

En 2026, el costo de renovar la licencia de conducción en Colombia no es un valor único, ya que depende de la ciudad y de dos pagos obligatorios: los derechos del trámite ante el organismo de tránsito y el examen médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores. Como referencia, en ciudades como Bogotá la tarifa oficial para la renovación se ubica alrededor de $151.500 para automóvil y $266.400 para motocicleta, valores que incluyen los cobros administrativos y el registro en el RUNT.

A este monto se le debe sumar el examen médico, que en 2026 puede costar entre $210.000 y $250.000, según el centro autorizado y la ciudad. En consecuencia, el costo total del proceso suele superar los $350.000 en el caso de carros y puede ser mayor para motocicletas, considerando variaciones locales. Estos valores se ajustan cada año con base en el salario mínimo y otros factores definidos por el Gobierno nacional, por lo que pueden presentar cambios dependiendo del lugar donde se realice el trámite.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL