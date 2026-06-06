Dos policías murieron en Medellín durante operativo; autoridades capturaron a tres personas

La noche del viernes 5 de junio dejó una tragedia para la Policía Nacional en Medellín. Dos integrantes de la institución fallecieron en medio de un confuso hecho ocurrido en el occidente de la ciudad, mientras adelantaban un procedimiento relacionado con un vehículo reportado como hurtado.

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Según informó BLU Radio en su reporte de la mañana de este 6 de junio, los uniformados habrían perdido la vida en un caso de presunto fuego amigo registrado en el sector de Laureles, donde intentaban verificar la situación de una camioneta reportada como robada.



¿Quienes eran los policías?

Las víctimas fueron identificadas como la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años, ambos adscritos al grupo de Automotores de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los hechos ocurrieron hacia las 10:30 de la noche en la carrera 80A con calle 41, en el barrio Laureles, cuando residentes de la zona alertaron sobre una intensa balacera.



Inicialmente se pensó que se trataba de un enfrentamiento entre delincuentes, pero posteriormente se conoció que los involucrados eran integrantes de la fuerza pública.



Según relatóel medio antes mencionado, Giraldo y Zapata realizaban el seguimiento de una camioneta que había sido reportada como hurtada. El objetivo del procedimiento era verificar la situación del vehículo, recuperarlo y capturar a los responsables del presunto delito.

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Sin embargo, al llegar al lugar vestidos de civil, habrían sido confundidos por un intendente jefe adscrito al Grupo de Protección a Personas de la misma institución. El uniformado se encontraba fuera de servicio y estaba dentro de la camioneta acompañando a un comerciante.

La versión preliminar indica que el intendente jefe creyó que se trataba de delincuentes y accionó contra ellos un arma de fuego de su propiedad. Como consecuencia del intercambio de disparos, los dos investigadores resultaron gravemente heridos.

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Los uniformados fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente fallecieron debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por arma de fuego.

La inspección técnica a los cuerpos fue realizada por una unidad investigativa del CTI de la Fiscalía General de la Nación

Tras los hechos, las autoridades capturaron a tres personas que se encontraban en la camioneta. Entre los detenidos figura el intendente jefe que habría disparado contra los policías, además de un comerciante que, según el reporte oficial, era protegido del uniformado, y otro hombre que lo acompañaba.

Durante el operativo también fueron incautadas tres pistolas calibre 9 milímetros y cuatro teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades y que hacen parte de la investigación en curso.

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La Fiscalía General de la Nación y los organismos judiciales avanzan en las pesquisas para establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes de los capturados.