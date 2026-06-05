Revelan identidades de los siete mineros fallecidos tras explosión de mina en Sutatausa

Las autoridades confirmaron la finalización de labores de rescate en una mina de Sutatausa, Cundinamarca, donde ocurrió una explosión el pasado jueves 4 de junio. El gobernador del departamento, Jorge Rey, lamentó la pérdida de siete mineros que fallecieron dentro del socavón.

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Las víctimas fueron identificadas como:

Jimmy Mendieta

Rubén Esteban Montaño

Diego Ferney Robayo

Luis David Casallas

Camilo Sierra

Héctor Márquez

Alexander Rodríguez Rincón

Solo unas horas antes, las autoridades habían señalado que cinco cuerpos de los mineros fueron recuperados en el marco de las labores de rescate. Solo uno logró salir con vida este jueves entre horas de la tarde-noche.



El trágico accidente minero ocurrió en las minas de carbón San Antonio 1 y San Antonio 3, que están ubicadas en la vereda Peñas de Cajón. Una vez se conoció sobre el incidente, llegaron poco a poco los organismos de emergencia para iniciar lo más pronto posible con la ubicación de las personas que quedaron atrapadas en el socavón.



Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de #Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores, uno de ellos rescatado ayer.



A sus familiares, amigos y seres queridos les expresamos… pic.twitter.com/bhZx9zAhBB — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) June 5, 2026

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Tras confirmar los decesos, la Agencia Nacional de Minería (ANM) iniciará con las investigaciones respectivas para establecer las causas que desembocaron en este accidente que hoy pone de luto a Sutatausa, una tierra donde reina la faena, y el departamento.

Rey reconoció el esfuerzo de los socorredores mineros, organismos de emergencia, personal de salud y autoridades. Y es que las labores de rescate duraron cerca de 24 horas. Incluso experimentaron dificultades por una serie de obstáculos que había en el socavón, los cuales impedían el acceso seguro de los socorredores mineros al lugar, donde al parecer a había acumulación de gases.

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Cundinamarca ya ha sido el escenario de cuatro tragedias mineras en lo corrido de 2026, según la información de la Delegación de Bomberos. Estos fueron:



Guachétá, Vereda Las Peñas - Mina Mata Siete: Febrero 5-7. 6 mineros atrapados, fallecieron. Recuperación completada. Cucunubá, Vereda Pueblo Viejo - Minas Las Quintas: 4 mineros atrapados, fallecieron en el lugar. Sutatausa, Vereda Peñas de Boquerón - Mina P3 Carbonera Los Pinos: Mayo 9-10. 15 mineros atrapados. 6 lesionados, 9 fallecidos. Sutatausa, Vereda Las Peñas - Mina Carbonera San Antonio: Desde junio 4. 7 mineros fallecidos y recuperados.

María Paula Rodríguez Rozo

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