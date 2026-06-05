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Así funcionaría el “call center” que vendía heroína cerca de colegios y universidades en Medellín

10 personas fueron capturadas y hubo 10 allanamientos en Medellín, La Ceja e Ipiales (Nariño).

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Operativo heroína
Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.
Secretaría de Seguridad de Medellín

La ofensiva contra el narcotráfico en Medellín destapó el presunto funcionamiento de una estructura criminal que traficaba con heroína, la cual finalmente era vendida cerca de colegios y universidades de la capital de Antioquia y en el Valle de Aburrá. La investigación permitió establecer cómo operaba la estructura y su red de expendio, que fue denominada como un “call center” por las propias autoridades.

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En medio de la Operación Andrómeda y gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el CTI, se logró la captura de 10 integrantes de la estructura que controlaba la distribución de heroína. Entre los detenidos figuran el máximo cabecilla, Iván Darío Murillo López, alias ‘Iván’, y alias ‘Primo’ o ‘Perro’, considerado uno de los principales distribuidores de heroína en la ciudad.

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Así habría operado el call center en Medellín

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la estructura tenía una red de expendio que utilizaba llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y líneas tipo call center para coordinar entregas y pedidos. Además, comercializaban metadona para mantener a sus consumidores en condición de dependencia y seguir nutriendo su economía ilícita.

Estas personas se habrían ubicado en lugares estratégicos de Medellín y distribuían droga en inmediaciones de instituciones educativas, universidades, centros médicos, estaciones del metro, parques y zonas de alta afluencia ciudadana.

"Esta operación demuestra que en Medellín no hay zonas vedadas para la acción del Estado. Con inteligencia, investigación judicial y trabajo articulado seguimos golpeando las finanzas y las estructuras que pretenden lucrarse destruyendo vidas mediante el tráfico de estupefacientes", subrayó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, este viernes durante una rueda de prensa en la que expusieron este caso a la opinión pública.

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El prontuario criminal de algunos capturados

Las propias autoridades revelaron que alias Iván llevaba más de 11 años en el mundo criminal. En 2015 fue capturado cuando transportaba heroína y fue condenado por este delito. Sin embargo, cuando recuperó la libertad, volvió a traficar con esta sustancia, pero ahora controlando su comercialización en la ciudad.

Poco a poco, este hombre consolidó toda una red criminal en barrios como Manrique, Santa Cruz, Prado, Villa Hermosa, Castilla, Florencia y Caribe, así como en municipios como Bello, Barbosa y Girardota.

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Por otro lado, varios de los capturados registran antecedentes por narcotráfico, hurto y otros delitos.

En los 10 allanamientos realizados por las autoridades se incautó:

  • Heroína.
  • Anfetaminas.
  • Metadona.
  • Un revólver.
  • Munición.
  • 21 celulares.
  • Computadores.
  • Una tableta electrónica.
  • Más de un millón de pesos en efectivo.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a nueve de los capturados y detención domiciliaria a una de las procesadas.

Los investigados deberán responder por delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas.

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María Paula Rodríguez Rozo
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