Choque entre miniván y furgón deja cuatro muertos y siete heridos en Necoclí

Un grave accidente en la vía que conduce a Necoclí, Antioquia, dejó una trágica cifra de cuatro muertos y siete heridos. En el siniestro estuvieron involucrados un furgón y una miniván que chocaron de frente, generando una emergencia que tuvo que ser atendida por las autoridades y que causó el cierre temporal de la vía.



Los hechos ocurrieron en la entrada hacia el corregimiento de Pueblo Pajón, jurisdicción de Necoclí, en el kilómetro 19 de la vía que comunica a ese municipio con San Juan de Urabá. El Cuerpo de Bomberos confirmó de manera preliminar el primer reporte desde el sitio, con cuatro víctimas fatales, mientras que los lesionados fueron trasladados hasta el municipio para que recibieran atención médica.



Lo que se sabe sobre el siniestro en Necoclí

Se conoció que la miniván involucrada en el accidente cubría la ruta Montería–Apartadó y pertenecía a la empresa Coointur. En medio del recorrido, el vehículo chocó de frente con un furgón que también transitaba por la vía. Según las imágenes y videos compartidos en redes sociales, fue la miniván la que sufrió las mayores afectaciones en su carrocería, quedando prácticamente destruida en el impacto.

La Alcaldía de Necoclí entregó un reporte preliminar en el que confirmó que cuatro personas perdieron la vida en el lugar de los hechos, siendo dos hombres y dos mujeres. Mientras que las otras siete personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas al Hospital San Sebastián de Urabá, los cuales se realizaron con vehículos de Necoclí que se prestaron para ayudar y con el apoyo de una ambulancia del municipio de San Juan de Urabá.

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Mientras los heridos eran trasladados los socorristas y autoridades seguían trabajando en el lugar del siniestro, donde señalaron que varios de los cuerpos los fallecidos quedaron atrapadas dentro del vehículo. Las labores para recuperar los cuerpos siguieron por varios minutos en el lugar, lo que también generó bloqueo y desvíos para los conductores que necesitaban transitar por la vía.



Más tarde, personal de la Policía de Carreteras recibió la escena y asumió el procedimiento correspondiente para adelantar las diligencias de tránsito y las actuaciones necesarias para la recuperación de los cuerpos. Las autoridades avanzan en la investigación de los hechos para esclarecer qué causó el accidente y las responsabilidades de los implicados.



La secretaria de gobierno de Necoclí, Luz Yanet Macías Valencia, detalló a los medios que el siniestro se habría ocasionado por el mal estado de la vía que comunica a Necoclí con San Juan de Urabá. “Al parecer, la van invade el carril donde iba el furgón. ¿Por qué invade el carril? Evadiendo los huecos que tiene esa vía. Las noticias que me están diciendo es que el señor, al parecer, le sacó el quite a un hueco que parecen cráteres; es un hueco y no cráteres, porque la verdad que para todos es conocido. El tema, cómo es la vía entre Necoclí y San Juan. Es una vía intransitable, eso ni siquiera es carreteable, ni siquiera eso es una trocha ya”.

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Por ahora, solo una de las víctimas ha sido indentificada. Se trata de Jhon Freddy Arcila, oriundo de Montería, quien se movilizaba en la miniván involucrada que quedó destruida. Se está a la espera de que las autoridades confirmen las identidades de las demás víctimas fatales del siniestro para dar aviso a sus familiares.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co