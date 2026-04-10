Cierres en vía Bogotá‑Villavicencio por travesía ciclística 'El Alcaraván Llanero': vea los horarios

La vía Bogotá–Villavicencio tendrá cierre total este viernes 10 de abril, una medida que afectará la movilidad entre el centro del país y los Llanos Orientales durante varias horas. La restricción se dará por el desarrollo de la travesía ciclística 'El Alcaraván Llanero', un evento que reunirá a miles de ciclistas y que obliga a suspender el paso de vehículos en uno de los corredores más importantes del país. La decisión fue tomada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y quedó oficialmente respaldada en la Resolución 1031 del 1 de abril de 2026, tras una solicitud presentada por la Alcaldía de Villavicencio y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio (Imder), entidades encargadas de la organización de la travesía.



Horarios del cierre cierre en la vía Bogotá‑Villavicencio

El cierre de la vía será total, sin paso para ningún tipo de vehículo, y estará vigente entre las 5:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Durante ese lapso no se permitirá el tránsito en ninguno de los sentidos, ni desde Bogotá hacia Villavicencio ni en dirección contraria. Las autoridades han indicado que la reapertura de la carretera se hará únicamente cuando el último ciclista haya completado el recorrido y se hayan retirado los dispositivos de control instalados a lo largo del trayecto, lo que podría extender el cierre si el avance del evento se demora.

Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, la vía Bogotá–Villavicencio permanecerá completamente cerrada por un evento de ciclismo. ¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta los viajeros? Aquí se las contamos.



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¿Cuáles son los cierres viales por la travesía ciclística 'El Alcaraván Llanero'?

La travesía ciclística cubrirá un trayecto cercano a los 84 kilómetros, partiendo desde Bogotá y finalizando en el sector del parque Los Fundadores en Villavicencio. A lo largo del recorrido, varios municipios de Cundinamarca y Meta verán restringida su movilidad durante la mañana del viernes. Entre los municipios directamente impactados están Chipaque, Cáqueza, Quetame y Guayabetal, donde se aplicarán cierres progresivos de acuerdo con el avance del grupo de ciclistas. Sectores como el Tablón, Buenavista, Pipiral y el túnel de Boquerón también tendrán interrupciones en el tránsito en distintos momentos de la jornada. Le compartimos el listado de cuáles son los horarios específicos de los cierres viales programados:



Cierres desde El Tablón hasta el K0+000

Sector El Tablón: 5:00 a. m.

Sector Puente Real: 5:20 a. m.

Entrada a UNE: 5:40 a. m.

Peaje Boquerón: 6:40 a. m.

Cierres sentido Villavicencio – Bogotá / Intersección Fundadores y Peaje Naranjal

Sector Llano Lindo: 8:15 a. m.

Túnel Buenavista: 8:30 a. m.

Peaje Pipiral: 8:45 a. m.

Guayabetal: 9:15 a. m.

Peaje Naranjal: 9:30 a. m.

Según la información entregada por el Imder y confirmada por Invías, en la travesía están inscritos cerca de 17.000 ciclistas, lo que obliga a realizar un esquema especial de control vial y seguridad sobre toda la Ruta Nacional 40, conocida como la vía al Llano. Para el desarrollo del evento se contará con apoyo de Policía de Tránsito, autoridades municipales, personal logístico y organismos de gestión del riesgo, quienes estarán ubicados en puntos estratégicos para coordinar cierres, desvíos locales y atención de situaciones en carretera.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL