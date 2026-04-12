Cinco personas fueron víctimas de una masacre en La Guajira: esto es lo que se sabe del hecho

La tranquilidad en el municipio de Maicao, en La Guajira, se vio interrumpida abruptamente por sonido de múltiples disparos que dieron rienda suelta a una masacre. De acuerdo con el informe preliminar compartido por el Departamento de Policía, cinco personas fallecieron por este hecho que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.



Al parecer, las víctimas estaban departiendo en un punto del barrio Villa Mery cuando fueron interceptadas por hombres que llevaban armas de fuego. Los desconocidos atentaron contra las personas del grupo, presuntamente, de forma indiscriminada. La institución señala que una vez tuvieron conocimiento del caso, uniformados hicieron presencia y acordonaron la zona para dar inicio a labores investigativas.

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Debido a que esta es información preliminar, las autoridades reiteraron que se encuentran verificando si hubo más fallecidos por este hecho ocurrido en el municipio fronterizo. Por el momento, estos homicidios serán investigados en un trabajo articulado entre la Policía Nacional y otras instituciones para esclarecer cómo ocurrió este hecho.



La institución fue enfática en hacer un llamado a la ciudadanía a que aporte información, en caso de tener conocimiento de algún detalle que sume a la investigación, a través de las líneas habilitadas bajo la garantía de que las autoridades mantendrán absoluta reserva. Las identidades de las víctimas hasta ahora son desconocidas.



Cuerpos de las víctimas fueron retirados por particulares

Según Indepaz, tres de las personas quedaron en el lugar de los hechos y las otras dos, al parecer, fueron retiradas por sus familiares por las tradiciones que tiene la comunidad wayúu en esta región del país. Según la base de datos del Instituto, esta sería la masacre número 37 que se ha registrado en lo corrido de 2026 en tan solo cuatro meses.



Cabe recordar que en esta zona de La Guajira actúan grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, las Autodefenesas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y bandas criminales locales. En ese contexto, el municipio de Maicao fue incluido en la Alerta Temprana 013 de 2025 que emitió la Defensoría del Pueblo. En este documento, el organismo hizo un llamado a las autoridades para que manten observación de manera permanente en la zona; esto al tener en cuenta que allí se estarían imponiendo los grupos ilegales. Esto representa un permanente riesgo de violación a los derechos humanos.

Paula Rozo

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