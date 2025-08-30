Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
DESPLIEGUE MILITAR DE EE. UU.
SAN ANDRÉS
NATALIA NAGOVITSINA
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fiscalía confirma que cuerpo hallado en río Frío es el de Valeria Afanador, ¿qué sigue en el caso?

Fiscalía confirma que cuerpo hallado en río Frío es el de Valeria Afanador, ¿qué sigue en el caso?

El ente investigador informó que recibió el dictamen forense mediante el cual se confirmó la identidad del cuerpo sin vida encontrado durante la tarde de este viernes en Cajicá.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 30, 2025 01:11 p. m.
Comparta en:
Valeria Afanador.
Valeria Afanador.
Suministrada

Colombia sigue horrorizada por el caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años de edad cuyo cuerpo fue hallado sin vida este viernes luego de 18 días desde que se reportó su desaparición en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. El caso, sin embargo, ha dejado más dudas que certezas, pues se ha conocido que en el sector donde se halló el cuerpo ya se había adelantado inspecciones previas. Las autoridades hablan incluso de al menos 20 jornadas de búsqueda, en las que no se evidenciaron rastro de la menor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación informó hacia el mediodía de este sábado en sus redes sociales que "recibió el dictamen forense mediante el cual se confirma que el cuerpo sin vida encontrado ayer (este viernes) en Río Frío, en el sector conocido como Fagua (Cundinamarca), corresponde al de la niña de 10 años que había sido reportada como desaparecida en Cajicá". Cabe recordar que, tras el hallazgo, que ocurrió hacia las 3 de la tarde luego del reporte que hizo un campesino de la zona vía telefónica, las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo y se requería esa confirmación para seguir adelante con la investigación.

Últimas Noticias

  1. Valeria Afanador.
    Valeria Afanador.
    Noticias Caracol / Archivo

    Revelan principal hipótesis tras hallar sin vida a Valeria Afanador en Cajicá: nuevo rumbo judicial

  2. Olmedo López
    Olmedo López
    Mariano Vimos/Colprensa

    Avalan principio de oportunidad a Olmedo López: testificará contra más de 20 personas del caso UNGRD

El ente acusador continuará ahora con "las acciones investigativas para establecer la verdad y posibles responsables de los hechos", mientras Medicina Legal "realiza los análisis científicos que acrediten las causas de la muerte de la niña". Noticias Caracol conoció que, después del primer análisis al cuerpo de la menor, ahora seguirá un examen para determinar las causas y el modo de muerte. Esa es la etapa de análisis es más extensa y se prevé que el examen finalice al terminar el día.

En medio de estos análisis, ya se conoce la que sería la principal hipótesis preliminar del caso. Noticias Caracol habló con el abogado de la familia de Valeria, Julián Quintana, quien reveló que la Fiscalía "se ha comunicado con esta representación de víctimas y nos ha informado que la investigación ahora la asumió la unidad de vida Cundinamarca" y manifestó que le indicaron que la "principal hipótesis y por la cual fue abierta la investigación es homicidio". Quintana también detalló que es "muy probable que incluso el día de hoy (este sábado) el cuerpo ya se ha entregado a la familia o el día de mañana (este domingo)".

Publicidad

Sin embargo, el abogado señaló que el "hallazgo sin vida no descarta lo que hemos denunciado desde los primeros días y es la responsabilidad del colegio y que una tercera persona la haya sustraído del plantel o por lo menos le haya indicado cómo salir y a las afueras del establecimiento la haya raptado". Se trata del Gimnasio Campestre Los Laureles, situado junto al río Frío, donde se halló el cuerpo. Esa institución emitió un comunicado este viernes, en el que no se refieren a esos señalamiento y se limitan a lamenta la muerte de Valeria.

Para investigar la desaparición de Valeria, quien vivía con Síndrome de Down, las autoridades habían recolectado más de 20 terabytes de grabaciones de cámaras de seguridad con el objetivo de trazar la ruta que pudo haber seguido a la menor de edad. Además, la Interpol emitió la semana pasada una circular amarilla con los datos de la niña para localizarla ante el temor de que hubiese sido secuestrada. En Cajicá vecinos y familiares hicieron una caminata para exigir su regreso, mientras el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, había pedido a la Fiscalía y a la Policía priorizar la investigación. El abogado de la familia, en calidad de vocero, ha denunciado negligencia por parte de las autoridades correspondientes.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valeria Afanador

Cundinamarca

Municipio de Cajicá