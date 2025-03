Colombiana que viajó a México para trabajar en un restaurante está desaparecida: esto se sabe

Una joven colombiana de 24 años viajó a México por una oferta laboral de temporada de diciembre. Desde febrero, sus familiares aseguran que no volvieron a tener contacto con ella y desconocen su paradero.

María Camila Díaz Grajales, una estudiante de Mercadeo de la Institución Universitaria Esumer, decidió emigrar el pasado 7 de diciembre para trabajar en un reconocido restaurante de México. Aunque desde entonces mantenía una comunicación continua con sus familiares, el 26 de febrero fue el último contacto con sus parientes en Colombia.

Cristina Grajales, hermana de María Camila, contó en diálogo con el diario El Colombiano que la joven decidió irse a México porque varias compañeras de clase habían hecho este tipo de viajes para trabajar en temporada y luego regresaban para continuar con sus estudios. Sin embargo, Grajales aseguró que aunque le preguntó detalles de la oferta laboral, la dirección del restaurante y datos del tiquete que tenía para el vuelo, María Camila se mostró muy extraña y no le brindó mayor información.

La colombiana mantuvo contacto constante con su hermana; desde que arribó a territorio mexicano, se comunicaba con ella dos o tres veces a la semana. Le contaba cómo se encontraba y en qué parte del país estaba.

Desde la última semana de febrero, la familia de María Camila no tiene ninguna información del paradero de la joven, pues no volvió a comunicarse con sus parientes.

Al parecer, la mujer estaba viviendo en México con otra migrante colombiana. El diario mencionado señala que la última ubicación que se conoce de la joven fue en Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez, en cercanía a la Ciudad de México.

Aunque la mujer tenía amigas que habían viajado a trabajar en México, ella se fue sola y era su primer viaje fuera del país.

Su familia ya puso el caso en conocimiento de las autoridades. No obstante, hasta la fecha no se tiene ninguna información del paradero de la joven.

Con este cartel buscan a María Camila Díaz en México - Tomado de redes sociales

Le piden a las autoridades que se dé diligencia a la denuncia interpuesta el 3 de marzo ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia, pues según su hermana, el ente investigador tuvo contacto con las autoridades de México, pero no se sabe nada de María Camila Díaz.

La mujer señaló a medios locales que el último reporte que le fue entregado por la Embajada de Colombia en el D.F., se señala que el caso fue tipificado como trata de personas.

Colombiana, víctima de trata de personas en México, pudo escapar

Al parecer, los casos de trata de personas de colombianas que viajan engañadas a México y terminan en las garras de redes criminales no son pocos. A propósito de esta situación, Alison Vivas, una joven que fue víctima de una de estas bandas, pudo escapar y regresó a Colombia para contar su historia. Ella, al igual que María Camila, viajó por recomendación de una amiga para trabajar en un restaurante, pero todo fue una farsa.

En una entrevista en el podcast Vos Podés, Alison explicó el motivo que la llevó a compartir su historia. Gracias al alcance de este formato, dice que hizo público su caso para ayudar a miles de mujeres que han pasado por situaciones similares y para prevenir que otras sufran lo mismo que ella.

Alison confió en la palabra de su amiga y, por ello, decidió viajar para trabajar como recepcionista en un restaurante. “Éramos muy amigas y uno jamás va a sospechar que aquí hay algo más o ella tiene una segunda intención porque aparte todas estábamos como por la misma edad”, comentó, asegurando que en la época de los hechos tenía 22 años.

El 13 de marzo de 2017, Alison empacó sus sueños en una maleta sin avisar a su familia. Contó que cuando llegó al aeropuerto de Cancún le dieron unas indicaciones, entre ellas, que tenía que decir que iba como turista y que iba a visitar a su novio. “Me dijo cuando llegues al aeropuerto de Cancún por ningún motivo te vayas a cruzar por cualquier filtro, vas a pasar por el número uno. Te va a atender una mujer y cuando te pregunte vas a decir que tu novio es representante de eventos”, dijo.

Luego de una semana de trabajo en México, Alison relató que otras chicas que laboraban en el lugar le preguntaban por qué ella no sabía lo que tenía que hacer. “Una paisa me dijo ‘tranquila que a todas nos pasó. Los primeros días son difíciles cuando tú no sabes a lo que vienes, pero ya después no pasa nada’”.

La colombiana fue víctima de trata de personas, vivió en una casa que era prácticamente una cárcel y debía "trabajar" para pagarle a la red criminal los gastos de su viaje, estadía, alimentación, salud... Mejor dicho, una deuda que cada día se hacía más grande.

