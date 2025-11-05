En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Colombiano que sobrevivió a ataque de EE. UU. contra supuesto submarino está libre, según AFP

Colombiano que sobrevivió a ataque de EE. UU. contra supuesto submarino está libre, según AFP

Una fuente le dijo a la agencia que las autoridades aún investigan si el hombre tiene vínculos con redes de narcotráfico. El superviviente ecuatoriano también fue puesto en libertad sin cargos en su país.

Por: AFP
Actualizado: 5 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Imagen del supuesto submarino con drogas en el que iban el colombiano y el ecuatoriano que sobrevivieron al ataque de EE. UU. -
Captura de pantalla

