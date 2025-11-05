Colombiano que sobrevivió a ataque de EE. UU. contra supuesto submarino está libre, según AFP

Jonathan Obando Pérez, el colombiano superviviente de un ataque estadounidense contra un presunto narcosubmarino en el Caribe fue puesto en libertad sin cargos tras recibir tratamiento por sus heridas, revelaron las autoridades a la AFP el martes. El País de España también publicó información similar a la de la agencia de noticias. (Lea también: Trump revela video del ataque a submarino, con supuestos narcotraficantes)

El 18 de octubre, el hombre de 34 años fue repatriado a Colombia en estado crítico después de que el submarino en el que viajaba fuera bombardeado. El presidente Donald Trump afirmó, sin aportar pruebas, que el buque estaba cargado de fentanilo y otras drogas.

Dos personas a bordo murieron y otras dos -un colombiano y un ecuatoriano- fueron detenidas y entregadas a sus países.



El superviviente colombiano fue ingresado en un hospital de Bogotá con traumatismo craneoencefálico. El ministro del Interior, Armando Benedetti, había declarado que, una vez estuviera recuperado, sería "procesado" por el sistema judicial como "criminal".



Sin embargo, una fuente de la Fiscalía declaró el martes a la AFP que "nunca fue detenido" tras ser dado de alta del hospital el 22 de octubre. Indicó que las autoridades aún investigan si el hombre tiene vínculos con redes de narcotráfico.

Por su parte, el diario El País de España indicó que: “Una fuente del Ministerio Público colombiano señala a este diario que los investigadores ‘no encuentran, hasta el momento, material probatorio ni testimonial que pueda indicar que esta persona cometió un delito en territorio nacional’. Al haber sido destruida la embarcación en la que viajaba, y dado que el ataque ocurrió en aguas internacionales, demostrar que Obando es ‘un criminal’, como dice Washington, es improbable. ‘No está obligado a declarar, porque no hay ninguna orden que lo determine’, añade el funcionario de la dirección de antinarcóticos del organismo”.

El superviviente ecuatoriano también fue puesto en libertad sin cargos en su país.

Los denominados narcosubmarinos -en realidad, embarcaciones que solo están parcialmente sumergidas en el agua- se han utilizado durante años para transportar cocaína desde Sudamérica, en particular Colombia, hasta Centroamérica o México, generalmente a través del Océano Pacífico.

Por lo menos 67 personas han muerto en ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre.



Las acusaciones de Estados Unidos contra Gustavo Petro

Washington sancionó al presidente Petro, de ideología izquierdista y crítico acérrimo de la campaña militar de Trump contra los narcotraficantes latinoamericanos, por supuestamente permitir que florecieran los carteles de la droga, señalamientos que el colombiano rechaza.

Fue así como el jefe de Estado, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro de Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) con fuertes sanciones económicas.

La medida bloquea sus bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense o con capital de ese país bajo el argumento de que Petro no hace suficiente para frenar el narcotráfico.

Según el abogado estadounidense Daniel Kovalik, los sancionados "ya tienen congeladas" las tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias, con dificultades incluso para acceder a su salario como funcionarios públicos.

En los últimos días, una empresa de combustible asociada a Estados Unidos se negó a tanquear el avión presidencial en un viaje internacional.

Kovalik planea recurrir a los tribunales estadounidenses y ante el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, para presentar pruebas de que las acusaciones de Trump son falsas.

Ambos procesos serán "largos y lentos", agregó el letrado, quien confía en que ganarán este caso porque Petro "es inocente" de las acusaciones de Trump, que lo llamó "líder narcotraficante" sin pruebas. Kovalik también defiende a Verónica Alcocer.

