Contraloría hace advertencia sobre nuevo modelo para producción de pasaportes: ¿subiría de precio?

La Contraloría General de la República envió una advertencia a la Cancillería por el nuevo modelo para la producción de los pasaportes colombianos, que pasará a manos de la Imprenta Nacional -tras el convenio suscrito con la Casa de la Moneda de Portugal- a partir de abril de 2026, fecha en la cual se prevé que la entidad estatal ya cuente con la capacitación, tecnología, maquinaria y mecanismos de seguridad internacional necesarios para asumir la impresión de los documentos. (Lea también: ¡Pilas! Por esta razón Estados Unidos podría retener el pasaporte de ciudadanos colombianos)

El ente regulador se pronunció tras conocer el informe Interno Parcial realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Publica e Instituciones Financieras, que detectó riesgos en la emisión del pasaporte.



¿Cuáles son los riesgos para la producción del pasaporte?

De acuerdo con lo que se lee en el documento, entre los riesgos detectados se evidenció que:

No se cuenta con una proyección de costos del servicio de formalización por vigencia que permita identificar los compromisos financieros anuales y evaluar la fuente de recursos para la financiación de esta actividad, en el marco del nuevo modelo.



No se definen los valores a pagar por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Imprenta por personalización de documentos, pese a tener herramientas para la proyección de estos.



Se cambian las condiciones de producción entre uno y otro modelo, pasando de requerimientos a demanda a una cantidad mínima por año definida en el convenio.

No se define garantía para el suministro en caso de que sean necesarias cantidades adicionales a las mínimas requeridas.

Existe riesgo cambiario generado por la valoración de los documentos asumido por el Estado Colombiano, sin que se evidencie estudio de cobertura de riesgo.

En el Convenio 010 se contempla el cobro de intereses, calculados a la tasa máxima legal vigente en Colombia, mientras que en los contratos del modelo anterior no se pactaron intereses por pagos extemporáneos de los servicios efectivamente prestados y facturados.

Los contratos suscritos en el modelo anterior incluían IVA y demás tasas y contribuciones derivadas de la prestación del servicio, en tanto que en el convenio para la implementación del nuevo modelo de pasaportes no están contemplados estos costos.

Señala que los costos de producción del nuevo modelo de pasaporte de viajes superan los costos establecidos en la actualidad y “de presentarse mayores costos, sería necesario incrementar el presupuesto asignado, lo cual implicaría revisar la fuente de financiación -ya sea trasladando el mayor valor al ciudadano mediante un aumento en el costo del pasaporte, o mediante mayores recursos de Presupuesto General de la Nación-”.

El convenio establece expresamente para la Imprenta la obligación de contratar y asumir los costos del transporte de libretas importadas desde el aeropuerto internacional hasta las instalaciones que determine el fondo; este coste en el modelo anterior estaba incluido en el valor total a pagar.

"La ausencia de la estimación de los costos anteriormente relacionados, previa a la suscripción del convenio de cooperación internacional, deja en evidencia debilidades en la estructuración del proyecto al no contar con un modelo financiero que tase los costos de producción de los documentos oficiales, dado que, de existir un mayor valor, sería necesario incrementar el presupuesto asignado, lo que conllevaría a la evaluación de la fuente de recursos para suplir la diferencia", recalca.

Insiste en que "persiste el riesgo de incumplimiento de fechas contempladas para la implementación del modelo, lo que puede derivar en sanciones y afectación del servicio". (Lea también: Suspensión visas de Estados Unidos: ¿a quiénes afecta en Colombia y a qué tipo de visados no aplica?)

