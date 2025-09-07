Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Cuánto tardará en abrir vía al Llano tras deslizamiento? Esto dijo el gobernador de Cundinamarca

¿Cuánto tardará en abrir vía al Llano tras deslizamiento? Esto dijo el gobernador de Cundinamarca

El corredor Bogotá–Villavicencio continúa con cierre total por cuenta de un deslizamiento. Las labores de remoción no han permitido restablecer el paso y la situación se mantiene bajo monitoreo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 07, 2025 03:13 p. m.
Vía a Villavicencio
¿Cuánto tardará en abrir vía al Llano tras deslizamiento? Esto dijo el gobernador de Cundinamarca. -
Noticis Caracol/ @JorgeEmilioRey