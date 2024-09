Cuatro elementos que no pueden faltar si se mueve en moto por carretera: ojo a las multas

En Colombia, la movilidad en moto es una opción popular debido a su eficiencia y economía. Sin embargo, los motociclistas deben cumplir con las normativas establecidas para garantizar su seguridad y la de los demás usuarios de la vía.

Cabe aclarar que hay ciertos elementos esenciales que deben llevar los motociclistas al movilizarse por carretera, de lo contrario, conlleva costosas multas.

Elementos obligatorios para motociclistas en carretera

1. Casco de seguridad

Según el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), el uso del casco es obligatorio para el conductor y el acompañante. Este debe estar homologado y cumplir con las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Transporte.

No usar casco o usar un casco no homologado puede resultar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (650.000) y la inmovilización de la motocicleta.

2. Chaleco reflectivo

El artículo 94 también establece que los motociclistas deben usar un chaleco reflectivo en horarios nocturnos (entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.) y en condiciones de baja visibilidad.

Publicidad

No usarlo en los horarios y condiciones especificadas puede resultar en una multa de 15 SMDLV.

3. Placas visibles y en buen estado

La Resolución 3027 de 2010 especifica que las placas deben estar en buen estado y ser plenamente visibles.

Publicidad

Portar placas en mal estado o con obstáculos que dificulten su identificación puede resultar en una multa de 15 SMDLV y la inmovilización del vehículo.

4. Luces y señalización

El artículo 96 del Código Nacional de Tránsito exige que las motocicletas cuenten con luces delanteras, traseras y direccionales en buen estado. No tenerlas puede resultar en una multa de 30 SMDLV (1.300.000).

5. Espejos retrovisores

Las motocicletas deben estar equipadas con dos espejos retrovisores, uno a cada lado del manillar. La falta de ellos puede resultar en una multa de 15 SMDLV.

6. SOAT y revisión técnoecánica

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica vigente son obligatorios para todas las motocicletas.

No portar el SOAT o la revisión técnico-mecánica vigente puede resultar en una multa de 30 SMDLV y la inmovilización del vehículo.

7. Documentos de identificación

El conductor debe portar su licencia de conducción, cédula de ciudadanía y la tarjeta de propiedad de la motocicleta.

No portar estos documentos puede resultar en una multa de 8 SMDLV.

Consejos para evitar multas

Para evitar sanciones y garantizar una conducción segura, los motociclistas deben: