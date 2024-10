Darwin Beltrán, quien asesinó a hijos en Engativá, tenía antecedentes de violencia intrafamiliar

Darwin Beltrán, padre acusado de asesinar a sus hijos, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Al parecer, había agredido a la madre de Susan Camila y Santi Esteban, los niños de 7 y 4 años a los que terminó matando en una casa de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, la tarde del 28 de octubre de 2024, según las autoridades.

>> En contexto: les contamos sobre otros casos de filicidio que han conmocionado a Colombia

Testigos del terrible caso registrado en Engativá afirmaron que justamente eso, el comportamiento abusivo de este sujeto, fue lo que llevó a la mujer a separarse de él hace unos ocho días. Beltrán, creyendo tener un derecho que no existe (ser dueño de ella), planeó entonces una venganza muy cruel: asesinarle a sus hijos. De hecho, vecinos de la zona le contaron a Noticias Caracol en vivo que Darwin le mostró el cadáver de uno de los menores a la expareja cuando esta volvió a la tienda y que luego se acostó junto a los cuerpos.

Otro habitante del barrio Las Ferias, que aseguró fue al mismo colegio al que asistió Darwin Beltrán, recalcó que el filicida “ante la sociedad se veía bien, le gustaba jugar mucho microfútbol. Se veía muy bien ante la sociedad, un buen padre, una persona próspera”. En el fondo, sin embargo, era un monstruo capaz de dañar a sus propios hijos.

Publicidad

Para este vecino, “lastimosamente la justicia es una porquería, porque hasta que no mataron estos niños no se ponen las pilas”, teniendo en cuenta el pasado judicial de Darwin Beltrán. “Ahora hay una madre de familia literalmente traumada, con un dolor inmenso, por culpa de un psicópata que tenía antecedentes de maltrato familiar y que la justicia no supo controlar a su tiempo”.

Niños asesinados en Engativá Redes sociales

¿Cuántos años de cárcel recibiría padre que mató a hijos en Engativá?

La Policía Metropolitana de Bogotá atendió un llamado de auxilio sobre las 6:00 p.m. del lunes 28 de octubre. El coronel Pedro Saavedra explicó que “a través de la línea (de emergencia) 123 se recibe una llamada inicialmente por una riña en vía pública. Al llegar nuestros policías capturan a una persona, la cual comete el delito de homicidio con dos menores de edad”.

Publicidad

De acuerdo con el coronel Saavedra, el cuadrante 3 de la localidad de Engativá hizo presencia en la carrera 69 B#75-86. Al principio, las autoridades creyeron que se trataba de una pelea, pero la verdad era que los vecinos del barrio Las Ferias estaban intentando linchar a Darwin Felipe Beltrán, de 31 años y quien luego les confesaría a los agentes que les había quitado la vida a Susan Camila y Santi Esteban.

Este martes 29 de octubre se realizará una audiencia reservada contra Darwin Beltrán, a quien imputarán los delitos de homicidio agravado y feminicidio agravado. De ser hallado culpable, recibiría una condena de hasta 60 años de cárcel y no tendría rebaja de pena porque sus víctimas son menores de edad.

>> Puede leer: este año han sido asesinados cerca de 380 menores de edad en Colombia