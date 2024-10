De escolta a periodista comunitario: la historia de un referente en Soacha

Eduardo Cáceres, de 55 años, pasó de ser escolta a convertirse en periodista comunitario en Soacha, Cundinamarca. Con más de ocho años de experiencia en el periodismo empírico, dirige un programa radial a través de una emisora comunitaria y se ha ganado el respeto de la comunidad por informar, especialmente durante la madrugada, otras 'caras' de su municipio. Su historia en Personajes de la Noche, con Edward Porras, Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Su interés por el periodismo nació mientras trabajaba en esquemas de seguridad para empresas privadas y entidades gubernamentales.

Aunque comenzó su carrera cargando cables en una emisora nacional, poco a poco se fue enamorando del oficio al observar de cerca a los reporteros y cubrir de manera indirecta noticias sobre temas delicados como la violencia y el narcotráfico en Colombia. Sin embargo, las dificultades económicas le impidieron estudiar formalmente, por lo que se dedicó a aprender de manera autodidacta.

“Ese contacto con la comunidad cómo es de chévere, conocer a todos, desde el político, desde el empresario, desde los comerciantes, desde la persona más humilde, el presidente de una junta de acción comunal, desde las problemáticas de todo un país o la problemática de un barrio”, comenta con emoción Eduardo Cáceres.

Eduardo relata que su pasión por la radio surgió hace más de ocho años, cuando le ofrecieron la oportunidad de conducir un programa comunitario los domingos en la mañana. El espacio, llamado Soacha Iniciativa Ciudadana, logró conectar con los habitantes del municipio y dio pie a la creación de su propia emisora en internet. Lo que comenzó con un teléfono móvil y muchas dificultades técnicas, hoy es un medio consolidado que informa sobre la realidad del municipio cundinamarqués y sus barrios.

“La noche es ese mundo tranquilo, donde no está el corre corre, donde no suenan tanto los pitos de los carros, donde inclusive no están las manifestaciones, aunque ocasionalmente se dan los plantones, velatones y demás, pero la noche lo ayuda uno a pensar, a meditar y ver otro mundo, porque hay otro mundo ahí de personas que sobreviven”, agrega.

Durante su recorrido como periodista nocturno, ha cubierto decenas de accidentes y tragedias que suelen ocurrir de madrugada, cuando el silencio de la noche solo es interrumpido por las alarmas de los vehículos de emergencia.

“Mi sueño es generar empleo, porque yo sé lo que es buscar empleo, porque yo sé lo que es la necesidad de vivir, de comprarse, de ayudar a la familia, de tener bienestar. Mi sueño más grande es que los muchachos estén tomándose un tinto en un edificio de Iniciativa Ciudadana Radio y diciendo: ‘compré mi casa aquí o voy a sacar mi apartamento o compré mi carro acá”, subraya este personaje de la noche. La pasión por lo que hace es, sin duda, el motor de Eduardo Cáceres.

