La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó adelantar investigación disciplinaria contra el juez de control de garantías que legalizó la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, “por presunta extralimitación de funciones durante audiencia”.



‘Primo Gay’ fue capturado junto a su jefe de seguridad, Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry, en una vía de Yarumal. “Ambos se movilizaban en una motocicleta y portaban dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición”, informó la Fiscalía General de la Nación.

El delincuente, quien habría sido cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc y luego se habría vinculado al Clan del Golfo en enero de 2026, es señalado de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias. La Fiscalía también anunció nuevas investigaciones por crímenes relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. (Lea también: Alias Primo Gay, con 23 años, llevaba 10 en grupos ilegales: estos son los crímenes que le atribuyen)



Lo que solicitó juez sobre el presidente De la Espriella

Durante la audiencia de legalización de captura, el jurista ordenó compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se examinen las expresiones que el presidente Abelardo de la Espriella usó contra ‘Primo Gay’ al verlo en Montería, Córdoba, utilizando palabras como “porquería”, “miserable” y “despreciable”.

Publicidad

El juez instó a que se “examine las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de Neyder Yesid Uñates López y Herny Sneyder Herrón Serna realizada en la ciudad de Montería, al parecer el día de ayer 14 de noviembre de 2026, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”. También ordenó establecer si los servidores públicos incurrieron en alguna irregularidad.



El Gobierno nacional rechazó la solicitud del jurista. Desde el Ministerio del Interior, dirigido por Alejandro Ordóñez, cuestionaron que se quiera investigar “al Presidente afirmando que desconoció la presunción de inocencia de Primo Gay, un asesino que ha pasado por las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Una auténtica joya. ¡Absurdo! Ahora, el que viola ley es quien le cumple al país. ¿Cómo debe llamar el Presidente al terrorista alias Primo Gay, para no ofenderlos? ¿Respetado ciudadano, excelencia, su señoría? ¡No! A un responsable de barbarie hay que llamarlo por lo que es. ¡Basta ya en Colombia de consentir a los criminales! Repudio social es lo que merecen”.



Por su parte, el presidente publicó un mensaje en el que señaló que “nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos” que se han adelantado.



¿Por qué investigarán al juez de control de garantías?

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que, “en atención a las múltiples quejas e informaciones recibidas por diferentes medios, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar contra el juez de control de garantías que presidió la audiencia de legalización de captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, por los pronunciamientos que efectuó sobre la exhibición pública de los detenidos y la intervención del Presidente de la República en esos hechos, con el propósito de establecer si tales valoraciones excedieron el objeto de la diligencia y los límites de sus atribuciones judiciales”.

Publicidad

Tras la audiencia de legalización de captura del señalado delincuente, este fue trasladado de Medellín a Bogotá, donde permanecerá en la cárcel de La Picota. (Lea también: ¿Quién es el sucesor de alias Primo Gay? Autoridades ofrecen millonaria recompensa)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL