Duros detalles sobre abuso de seis niños en fundación de Madrid, Cundinamarca: adolescente, detenido

Las noches en una fundación de Madrid, Cundinamarca, que debía ser un refugio para menores en situación de vulnerabilidad, se convirtieron en escenario de horror. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, seis niños, entre los 12 y 14 años, fueron víctimas de agresiones sexuales dentro de una institución dedicada al restablecimiento de sus derechos.

La Fiscalía General de la Nación, tras una rigurosa investigación, logró judicializar a un adolescente que residía en el mismo lugar. Según las evidencias, el joven aprovechaba la ausencia de los formadores durante la noche para ingresar a las habitaciones y someter a los menores a vejámenes sexuales.

No solo hubo abuso físico, pues, cuando las víctimas se resistían, eran maltratadas verbal y psicológicamente, al parecer, por el adolescente. El señalado agresor manipulaba a los niños con comida y los intimidaba con amenazas de muerte.



El relato es estremecedor. En un espacio que debía ofrecer protección, se gestó el miedo. El abuso se camufló en la rutina, en la oscuridad, en el silencio. Y ese silencio fue roto por la valentía de quienes decidieron hablar.

Un fiscal de Infancia y Adolescencia de la Seccional Cundinamarca imputó al adolescente los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y actos sexuales con menor de catorce años.

Aunque el joven no aceptó los cargos, un juez de responsabilidad penal para adolescentes le impuso medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

¿Qué sanciones enfrenta el menor y cómo denunciar estos delitos en Colombia?

En Colombia, los adolescentes entre 14 y 18 años pueden ser procesados penalmente bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Las sanciones incluyen:



Internamiento en centro especializado , como medida preventiva o sanción principal.

, como medida preventiva o sanción principal. Privación de libertad por hasta 8 años, dependiendo de la gravedad del delito.

por hasta 8 años, dependiendo de la gravedad del delito. Las penas para adultos por delitos como acceso carnal violento y actos sexuales con menores de 14 años oscilan entre 12 y 20 años de prisión, pero en el caso de menores infractores, se prioriza la rehabilitación.

Para denunciar maltrato infantil o violencia sexual, los ciudadanos pueden:



Llamar a la Línea 141 del ICBF , gratuita y disponible 24/7.

, gratuita y disponible 24/7. Acudir a la Fiscalía General de la Nación (línea 122 o www.fiscalia.gov.co)

(línea 122 o www.fiscalia.gov.co) Presentarse en una Comisaría de Familia , Defensoría del Pueblo , o Policía de Infancia y Adolescencia .

, , o . Usar el portal www.teprotejo.org para denuncias virtuales.

No se necesita abogado ni dinero para denunciar. Cualquier persona puede hacerlo, incluso de forma anónima. Denunciar salva vidas. Actuar a tiempo puede evitar que el abuso continúe.

