Duros detalles sobre abuso de seis niños en fundación de Madrid, Cundinamarca: adolescente, detenido

Duros detalles sobre abuso de seis niños en fundación de Madrid, Cundinamarca: adolescente, detenido

El presunto agresor, al parecer, durante dos meses estuvo sometiendo a los seis menores utilizando diferentes métodos para manipularlos y abusarlos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:48 a. m.
Detalles sobre abuso de seis niños en fundación de Madrid, Cundinamarca: adolescente fue señalado
Al menor le imputaron tres delitos -
Fiscalía