Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Edecán del presidente Petro es señalado de haber agredido sexualmente a una oficial del Ejército

Edecán del presidente Petro es señalado de haber agredido sexualmente a una oficial del Ejército

La denunciante aseguró que Sammy Rodríguez Lemus la atacó frente a su hijo de 12 años y la amenazó con no dejarla ascender. Ejército se pronunció.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:14 p. m.
Edecán del presidente Petro es señalado de haber agredido sexualmente a una oficial del Ejército
Captura de pantalla