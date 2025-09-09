Edecán del presidente Petro es señalado de haber agredido sexualmente a una oficial del Ejército

Una oficial del Ejército Nacional acusó de acto sexual violento a Sammy Rodríguez Lemus, edecán del presidente Gustavo Petro, por hechos ocurridos el 13 de mayo de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la uniformada, el hombre la agredió en el cantón de la Segunda División del Ejército Nacional en Bucaramanga, a donde Rodríguez llegó en estado de alicoramiento.

En su denuncia escrita, la oficial dijo que por petición de otra uniformada y “mi convicción de ayuda a mis superiores y subalternos que ha sido inculcada en mí desde que ingresé a la Escuela Militar de Cadetes”, no solo pagó el servicio de taxi del mayor, sino que accedió a llevarlo en su vehículo al casino de oficiales, donde se estaba alojando.



La oficial afirmó que quiso sobrepasarse con ella

En el informe, la uniformada del Ejército denunció que en el trayecto, el edecán, estando en la silla de atrás, le tocó los senos y la reacción de ella fue detener el carro y pedirle respeto para ella y para su hijo de 12 años, a quien, afirma, intentó tocar de “forma inapropiada e irrespetuosa”.



Otros oficiales que pasaban por el cantón la ayudaron y la reacción de Rodríguez fue empezar a insultarla con groserías y amenazarla diciéndole “no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con Petro”. Los hechos ocurrieron “en presencia de mi menor hijo que se encontraba aturdido y atemorizado, no solo por el abuso físico contra él y contra su mamá, sino por el maltrato de palabra y el escándalo al que nos vimos expuestos”, añadió.

Publicidad

La denunciante afirmó que al día siguiente fue contactada por otros oficiales pidiéndole “que esta situación fuera dejada en el olvido” porque “mi Mayor solo habría cometido 'un pequeño error'”.

Por esta denuncia, la Fiscalía General de la Nación ya abrió una noticia criminal e investiga los hechos.

Publicidad

Por su parte, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que expresó que “no tolera ningún acto de violencia ejercido en contra de cualquier ser humano, así como hechos que vayan en contravía del ordenamiento jurídico, la Política de Género y de los principios y valores institucionales”.

Indicó que Casa Militar, a donde está adscrito el uniformado, abrió una investigación en su momento, pero que la Procuraduría General de la Nación asumió el proceso que sigue en este momento en curso para determinar la presunta responsabilidad del edecán del presidente Petro en estos hechos.

“Se brindó orientación e información a la presunta víctima, así como la disposición de acciones administrativas dirigidas a proteger los derechos fundamentales de la oficial”, añadió el texto.

NOTICIAS CARACOL