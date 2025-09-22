En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Ejército neutraliza 95 artefactos explosivos escondidos en depósitos en zona rural de Caquetá

El Ejército Nacional localizó los artefactos explosivos en dos depósitos en zona rural del municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá. La fuerza pública dio detalles del hallazgo y quiénes estarían detrás de su creación.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de sept, 2025
El Ejército Nacional hizo el hallazgo tras el desarrollo de varias operaciones.
Ejército Nacional

