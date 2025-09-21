En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ejército dice que liberaron a militares en Huila: señala a disidencias de instrumentalizar a civiles

El coronel Henry Herrera Arenas aseguró en Noticias Caracol que alias Popoche, señalado por el ministro de Defensa como cabecilla de las disidencias en la zona, estaría detrás de la asonada.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de sept, 2025
Ejército dice que liberaron a militares en Huila: señala a disidencias de instrumentalizar a civiles
Tomada de redes sociales

