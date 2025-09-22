En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El asesinato de esposa de empresario Jorge Uribe: detalles del otro crimen que sacudió a la familia

El asesinato de esposa de empresario Jorge Uribe: detalles del otro crimen que sacudió a la familia

Alejandra Uribe, hija de la víctima, relató la tragedia que ha azotado a la familia caleña desde hace ocho años cuando sicarios dispararon contra su madre frente a varios allegados. Esto es lo que se sabe de ambos homicidios.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Juan Carlos Uribe Bejarano, acusado del atroz crimen de su hermano, el abogado Jorge Humberto Uribe bejarano.
Juan Carlos Uribe Bejarano, acusado del atroz crimen de su hermano, el abogado Jorge Humberto Uribe bejarano.
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad